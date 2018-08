Stargard

Die Rostock Seawolves haben in Vorbereitung auf die Premierensaison in der 2. Basketball-Bundesliga Pro A ihr erstes Vorbereitungsspiel gewonnen. Gegen den polnischen Erstligisten Spojna Stargard setzte sich das Team von Trainer Milan Skobalj verdient mit 94:62 durch. Die neu formierte Mannschaft – nur vier Spieler blieben aus dem Aufstiegskader bei den Ostseestädtern – zeigten die Rostocker teilweise starkes Basketball, überzeugten mit hoher läuferischer Intensität und ließen den Gastgebern am Ende keine Chance.

Jens Hakanowitz, Sportlicher Leiter der Seawolves, war zufrieden mit dem Auftakt. „Die Jungs haben eine solide Mannschaftsleistung gezeigt. Alle Spieler haben viel Spielzeit bekommen und sich gut präsentiert“, lobte der Teammanager.

Die Rostocker weilen seit Montag in Stargard, absolvieren dort ihr Trainingslager in Vorbereitung auf den Saisonstart am 21. September gegen die Römerstrom Gladiators Trier. Den Abschluss des Camps bildet das zweite Testspiel am Sonntag gegen den letztjährigen Pro-B-Ligakontrahenten Lok Bernau.

