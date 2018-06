Rostock

Die Einen üben fleißig Knoten zu binden, die Anderen werden mit der Aufgabenverteilung auf einem Segelschiff vertraut gemacht. Die 7b des innerstädtischen Gymnasiums Rostocks besuchte am Mittwoch die Crew der Santa Barbara Anna für das „School@sea“-Projekt. Die Klasse gewann die Teilnahme an der Aktion bei einem Schulwettbewerb. Das Projekt wurde zum ersten Mal von dem gemeinnützigen Verein „Bramschot“ veranstaltet, der das Schiff bewirtschaftet. Ziel dabei ist, der jungen, modernen Generation einen Einblick in den traditionellen Betrieb eines Segelschiffes zu geben und diesen somit am Leben zu erhalten. Die Schüler, dürfen also erleben, wie ein Segelschiff von Hand betrieben wird.

Katharina Knoch