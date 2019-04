Rostock

Sie haben vier Stunden lang die Läden der Hansestadt unsicher gemacht und für 500 Euro nach dem perfekten Outfit gesucht – jetzt steht auch der Sendetermin für die Rostocker Shopping Queens fest: In der Woche vom 20. bis 25. Mai wird jeden Tag um 15 Uhr auf dem Sender Vox zu sehen sein, wie die Rostockerinnen Romy, Marion, Vera, Jessica und Carolin versuchten, das Motto von Stardesigner Guido Maria Kretschmer umzusetzen. Und die Aufgabe war auch bei den vierten Dreharbeiten der beliebten Show in Rostock nicht leicht: „Höher, weiter, schneller: Zeige, wie stylish du deine Sportklamotten kombinierst“, so die Vorgabe des Designers, dem es darum ging, dass Sportkleidung alltagstauglich in Szene gesetzt wird. Ob das geklappt hat und welche der Damen sich am Ende den Sieg und 1000 Euro Prämie sichert, dass können nun alle, die es interessiert, Ende Mai im Fernsehen miterleben.

Zur Galerie Diesmal müssen sich die Kandidatinnen in Sportsachen beweisen.

Claudia Labude-Gericke