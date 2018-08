Rostock

Zum 28. Mal startet am Donnerstag das größte Seglerfest in MV – die Hanse Sail in Rostock. Rund eine Millionen Besucher werden zur Hanse Sail 2018 im Stadthafen und in Warnemünde erwartet. In einer Galerie haben wir die schönsten Impressionen von dem Fest zusammengestellt.