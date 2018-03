So soll das neue Parkhaus am Küterbruch aussehen

Rostock. Das Rostocker Wohnungsunternehmen Wiro hat mit seinen neuen Plänen zur Gestaltung des Parkhauses am Küterbruch einen Durchbruch erzielt. Nach zuletzt heftiger Kritik ist das neue Konzept im Planungs- und Gestaltungsbeirat der Hansestadt gelobt worden. „Es gab einen Wettberwerb mit einem erfreulichen Ergebnis“, sagte Klaus-H. Petersen, der Vorsitzende des mit externen Experten besetzten Gremium.

Der Siegerentwurf zur Gestaltung der Fassade stammt von den Löser Lott Architekten aus Berlin. „Sie haben sich auch mit dem Innenraum beschäftigt. Hier entsteht durch die Anordnung der Leisten an den äußeren Wänden ein faszinierender Lichteinfall“, so Petersen.Der Entwurf orientiere sich an der Historie und der früheren gewerblichen Nutzung an diesem Ort.

Neben der Änderung der Fassadengestaltung hat sich die Wiro auch dazu entschieden, die Höhe des geplanten Parkhauses am Küterbruch zu reduzieren. „Wir werden die im Bebauungsplan vorgegebenen 12,50 Meter einhalten“, sagte Projektleiter Hannes Wilcke. Auch werde die Zahl der Stellplätze von 350 auf 263 reduziert. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis und freuen uns darauf, es umzusetzen“, so Wilcke.

Auch der Ortsbeirat Stadtmitte hatte in den vergangenen Wochen scharfe Kritik an den Wiro-Plänen geübt. Ob der Wiro mit den neuen Plänen auch hier der Durchbruch gelingt, ist noch offen.

Wornowski André