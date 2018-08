Elmenhorst

Seit 18 Jahren gibt es das Getränkeland in Elmenhorst. Das soll am Wochenende gefeiert werden. In der Zeit von 10 bis 15 Uhr gibt es ein buntes Musikprogramm und viele Aktionen. Neben Kinderschminken und Mal-Ecke gibt es eine Hüpfburg. Die Freiwillige Feuerwehr Elmenhorst stellt ihre Einsatzfahrzeuge vor. Die Kameraden bauen auch ein Übungshäuschen auf, an dem Kinder unter Anleitung selbst löschen können. Auch das Zoo-Mobil hat sich zum Sommerfest angekündigt. Als Sponsor des F.C. Hansa freut sich das Unternehmen, dass es trotz des Heimspiels eine kleine Autogrammstunde geben wird. Auch für die Verpflegung ist gesorgt: Neben Bratwurst und Maiskolben vom Grill ist ein Fassbierausschank geplant. Zudem wird eine große Tombola vorbereitet. Die Einnahmen aus der Tombola und dem Imbissverkauf sollen den Sportlern der LSG Elmenhorst zu Gute kommen.

Mit einem großen Sommerfest will das Getränkeland Sonnabend am Standort in Elmenhorst, in der Hauptstraße, sein 18-jähriges Bestehen feiern. Quelle: Foto: Getränkeland

OZ