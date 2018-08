Rostock

Genügend Wohnraum, bezahlbare Mieten – zwei Problemfelder, mit denen sich Rostock angesichts der Bevölkerungsprognosen in Zukunft verstärkt beschäftigen muss. Die Wohnungsgenossenschaft (WG) Schifffahrt-Hafen setzt da gerade mit zwei Vorzeigeprojekten an. So entstehen in der Vitus-Bering-Straße in Schmarl zwei Gebäude mit insgesamt 36 Wohnungen, für die mindestens 20 Jahre lang eine gesicherte Miete von 5,50 bis maximal 6,50 Euro pro Quadratmeter gewährleistet wird. In der Bertold-Brecht-Straße in Evershagen sollen 66 Wohneinheiten im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus entstehen.

Finanzielle Hilfe vom LandDer Neubau in Schmarl ist der erste, der in Rostock durch das Programm „Wohnungsbau Sozial“ gefördert wird. Das Land unterstützt die WG mit rund 1,6 Millionen Euro. Bauminister Christian Pegel (SPD) überzeugte sich im Zuge seiner Sommertour jüngst selbst von den Fortschritten. Für ihn sei die Initiative der WG Schifffahrt-Hafen ein toller Eisbrecher, um den sozialen Wohnungsbau in der Hansestadt voranzubringen, sagte er. Damit solche Projekte auch in Zukunft umgesetzt werden können, müsse Rostock – genau wie andere Städte in MV – noch besser agieren, so Pegel. „Vor allem bezahlbare Grundstücke sind das Problem. Wenn völlig überteuerte Flächen mit Subventionsgeldern finanzieren, ist das nicht Sinn der Sache.“ Auch die Wiro als städtisches Wohnungsunternehmen sieht der Minister bei diesem Thema in der Pflicht: „Die müssen jetzt loslegen.“

Die Stadt arbeitet an LösungenDer Stadt ist die Dringlichkeit bewusst. Das Bündnis für Wohnen berate seit Jahresanfang über geeignete Wege, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sagt Bausenator Holger Matthäus (Grüne). Dabei werden Themen wie Grundstücksvergaben für die besten Konzepte, Bedingungen für den Kauf städtischer Grundstücke und gezielte Wohnungsbauförderung seitens des Landes diskutiert. Besonders wichtig, betont der Senator, ist die Schaffung von sozial durchmischten Wohnquartieren. „Es darf keine reinen Wohngebiete für Besserverdienende oder Unterstütztungsempfänger geben.“ Genau da setzt die WG Schifffahrt-Hafen mit ihrem geplanten Projekt in Evershagen an. Denn auf einem etwa 12000 Quadratmeter großen freien Areal in der Bertold-Brecht-Straße sollen neben den Sozialwohnungen auch Wohnungen im Preissegment 7,50 Euro sowie höherwertigere Wohneinheiten für Besserverdienende entstehen. „Wir wollen unbedingt soziale Durchmischung fördern“, sagt Roland Blank, kaufmännischer Vorstand der Wohnungsgenossenschaft. Die Kosten für das Gesamtprojekt belaufen sich auf rund 38 Millionen Euro. Wann die Umsetzung starten kann, steht bislang nicht fest. Beginn für den sozialen Wohnungsbau an dieser Stelle soll voraussichtlich 2019 sein. Die Anträge sollen noch in diesem Jahr gestellt werden.

Wohnberechtigungsschein ist PflichtDie Wohnungen in Schmarl können laut Blank voraussichtlich im August 2019 bezogen werden. Interessierte können sich schon jetzt in eine entsprechende Liste aufnehmen lassen. Verfügbar sind zehn Drei-Raum-Wohnungen und 26 2-Raum-Wohnungen. Sie sind alle durch Aufzüge erreichbar, es gibt Parkplätze sowie Grün- und Spielflächen. Voraussetzung für den Einzug ist der Wohnberechtigungsschein, der vom Bauamt ausgestellt wird, wenn alle Personen in einem Haushalt eine bestimmte Einkommensgrenze nicht überschreiten. Der Schein ist für ein Jahr gültig und muss dann wieder neu beantragt werden.

Selbst auferlegte MietpreisbremseDie Nettokaltmieten von 5,50 Euro pro Quadratmeter sind übrigens eine Bedingung, die an die Landesförderung geknüpft sind. Nach vier Jahren hat die WG aber die Möglichkeit, alle zwei Jahre um 25 Cent zu erhöhen. Diese stetige Erhöhung sei aber nicht geplant, sagt Andrea König, bei der WG für den Bereich Finanzen zuständig. Die Genossenschaft hat sich für alle ihre Wohnungen generell eine eigene Preisbremse auferlegt. Blank: „Wir erhöhen keine Mieten. Wer bei uns zu einem Mietpreis einzieht, wird diesen auch immer zahlen.“

Christina Milbrandt