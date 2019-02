Rostock

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat an die Arbeitgeber im Land appelliert, Menschen mit Behinderung eine Chance zu geben. „Traut Euch. Die Mitarbeiter sind eine Bereicherung für jeden Betrieb“, sagte sie am Donnerstag bei ihrem „Praxistag“ in Rostock. Dort arbeitete Drese in einem Geschäft der Lebensmittelkette CAP-Markt.

CAP-Märkte seien beispielgebende Inklusionsunternehmen. Hier arbeiteten schwerbehinderte Menschen ganz selbstverständlich als Team mit Menschen ohne Behinderung zusammen. Die Hälfte der Unternehmen mit mehr als 20 Mitarbeitern zahlten aber lieber die Ausgleichsabgabe, als diesen Menschen eine Chance zu geben, klagte Drese. „Was mich ärgert, dass in allen Bereichen des Arbeitsmarkts die Arbeitslosenzahlen sinken, nur bei den Menschen mit Handicap nicht.“

dpa