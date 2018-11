Rostock

Die Umgebung war für Pavel Dotchev ungewohnt, dennoch fühlte er sich auf Anhieb wohl. „Sehr schön, das gefällt mir“, sagte der Trainer des FC Hansa, als er am Mittwoch den neuen Fanshop im Kröpeliner Tor Center betrat. Im Rostocker Einkaufszentrum fanden am Nachmittag zunächst die Pressekonferenz mit dem Chefcoach statt, drei Stunden später kamen Kapitän Oliver Hüsing und Torhüter Ioannis Gelios zur Autogrammstunde.

Zwei Tage vor dem Auswärtsspiel am Freitag bei den Sportfreunden Lotte schaute sich Dotchev im neuen Fanshop kurz um, schwärmte von „richtig schönen Sachen“, stellte sich hinter den Verkaufstresen, auf dem zwei Hansa-Weihnachtsmänner aus Schokolade standen, und beantwortete die Fragen der Medienvertreter. Lotte sei sehr formstark und spiele unter dem neuen Trainer Jens Drube erfrischenden Fußball, ließ der 53 Jahre alte Dotchev wissen.

Drube (40) löste im August Matthias Maucksch ab, der nach einem Katastrophenstart (ein Unentschieden, drei Niederlagen und dem Aus im Landespokal) nach nur 55 Tagen seinen Posten räumen musste. Unter der Leitung des einstigen Scouts von Bayer Leverkusen stellte sich schnell der Erfolg ein. Die Sportfreunde haben in den zurückliegenden zehn Runden lediglich eine Niederlage (1:2 in Kaiserslautern) kassiert und sich mit vier Siegen und fünf Unentschieden auf Rang 15 geschoben. „Das sagt alles, was uns erwartet“, meint Dotchev, der Drube sehr gut kennt. Von Januar bis Juni 2012 arbeiteten beide zusammen bei Preußen Münster – Dotchev als Chef- und Drube als Co-Trainer.

An den bislang letzten Auftritt im Frimo-Stadion erinnert sich Dotchev noch gern. Bei seinem Debüt als Hansa-Coach feierte er einen 2:0-Erfolg. Die Tore erzielten Soufian Benyamina mit einem verwandelten Elfmeter und Bryan Henning mit einem Traumtor aus 50 Metern.

Am Freitag gilt es, den Höhenflug der vergangenen Wochen fortzusetzen. Mit einem weiteren Dreier könnten die Rostocker den zweiten Tabellenplatz erklimmen. Doch Dotchev hält den Ball flach: „Die Tabelle ist für mich momentan nicht so interessant. Die Meisterschaft wird erst in der Rückrunde entschieden.“

Und dennoch: Mit einem Sieg können die Hanseaten die Mitkonkurrenten unter Druck setzen und die Euphorie für das Topspiel am 3. Dezember gegen Spitzenreiter Osnabrück weiter schüren. Dotchev weiß: „Das Spiel in Lotte kann von sehr großer Bedeutung sein.“

Bis zur Winterpause „wollen wir genug Winterspeck haben“, fügt der Bulgare hinzu. Trainer und Mannschaftsrat haben für die verbleibenden fünf Partien eine Vereinbarung abgeschlossen. Sollte das interne Ziel – nach OZ-Informationen drei Siege und zwei Unentschieden – erreicht werden, gibt es für die Spieler einen Tag mehr Urlaub. „Das ist eine kleine Belohnung, aber sie hat Wirkung“, meint der Coach, der hinterm Verkaufstresen eine gute Figur abgab. „Ich kann schon anfangen zu kassieren“, scherzte er. Damit hatte er die Lacher auf seiner Seite, erhielt Applaus von den Schaulustigen und erfüllte jede Menge Autogrammwünsche.

Stefan Ehlers