Rostock-Warnemünde

716 Frauen, Männer und Kinder gingen am Sonnabend bei der 38. Auflage des Stolteraer Küstenwaldlaufes in Rostock-Warnemünde an den Start. Die meisten Teilnehmer kamen aus Vereinen in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch Starter aus dem Bundesgebiet sowie aus Dänemark und Mexico waren nach Angaben der Organisatoren ins Ostseebad gekommen.

Zu Auswahl standen ein Nordic-Walking-Kurs sowie Läufe über 3 und 10 Kilometer. Auf der längsten Distanz war die Teilnehmerzahl mit 436 Startern am größten – beim Lauf gab es Punkte für die Laufcup-Wertung zu sammeln.

Erik Schoob vom 1. LAV Rostock war gekommen, um die Normzeit für die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften über 10 Kilometer zu unterbieten. Leider konnte sich der 19-Jährige diesen Wunsch nicht erfüllen. Er kam nach 32:36 Minuten zwar mit großem Vorsprung und der fünftbesten je beim Event gelaufenen Zeit ins Ziel – rund 26 Sekunden fehlten ihm aber dennoch zur Qualifikation. „Schade, aber der Kurs war an einigen Stellen nicht optimal“, meinte der Lokalmatador und spielte auf den tiefen Sand an, der ihm und vielen anderen auf dem Dünenweg im Küstenwald das Laufen erschwerte.

„Wir hatten in der Woche versucht, die Bedingungen mit Hilfe eines Radladers zu verbessern, aber der stieß immer nur auf feinen Strandsand“, berichtete Güter Metelmann, Organisationschef des Laufes. Zum Glück hatte es in der Nacht zu Sonnabend noch reichlich Regen gegeben, sonst wären einzelne Streckenabschnitte noch schwieriger passierbar gewesen.

Nichtsdestotrotz war der Lauf top organisiert. 80 ehrenamtliche Helfer, darunter 40 vom ausrichtenden SV Warnemünde, hatten den Küstenwaldlauf seit Monaten vorbereitet und konnten mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein.

Der Termin für das kommende Jahr steht bereits fest: der 39. Küstenwaldlauf wird am 25. April 2020 stattfinden.

Christian Lüsch