Rostock-Dierkow

Mit der Sanierung haben die Sporthallen ihr buntes Aussehen verloren: Inzwischen stehen zwei weiße, unbefleckte Gebäude an der Walter-Butzek-Straße in Dierkow. Doch geht es nach einem Antrag des Ortsbeirates Dierkow Neu, soll eine der beiden Hallen schon bald wieder für Graffiti freigegeben werden.

Beiratschef Martin Lau ( CDU) spricht von einem Kompromiss: „Aus dem Ortsbeirat und der Bevölkerung ist der Wunsch gekommen, dass die Turnhallen nach der Sanierung sauberer aussehen sollen.“ Auf der anderen Seite soll aber auch den Bedürfnissen der Graffiti-Szene Rechnung getragen werden, Wände frei gestalten zu dürfen, so Lau. Bislang durften die Sprayer an den beiden Sporthallen malen, was sie wollten und wie sie es wollten. Sie mussten sich dafür auch nicht anmelden. Da hier nun jedoch definitiv Flächen wegfallen, fordert der Ortsbeirat, dass das Rathaus in anderen Stadtteilen nach Ausgleichsmöglichkeiten sucht.

Gemischte Gefühle bei Anwohnern

So sahen die Sporthallen und das Gelände an der Walter-Butzek-Straße vor der Sanierung aus. Quelle: OVE ARSCHOLL

Bei Anwohnern in Dierkow weckt die Freigabe gemischte Gefühle. „Wenn es schöne Bilder sind, ist das eine gute Sache“, sagt eine 73-Jährige. Aus ihren Wohnungsfenstern blickt sie direkt auf die beiden Gebäude. „An den alten Sporthallen waren stellenweise gute Graffitis. Aber zum Schluss gab es auch viele Schmierereien“, sagt die Rentnerin. Gut gefallen ihr hingegen die bemalten Trafostationen in Rostock. „Die sehen richtig schick aus.“ Ein anderer Anwohner sieht das ähnlich: „Es sollten Bilder sein und nicht immer so ein Gekrakel“, sagt der 53-Jährige. Die Schriftzüge seien oft völlig unlesbar. „Und falls es doch zu entziffern ist, weiß niemand, was das bedeuten soll“, so der Mann.

Ob etwas schön ist oder nicht, steht aus Sicht von Christian Hölzer jedoch gar nicht zur Debatte. „Es geht darum, dass die Sprayer Platz brauchen, damit sie malen können, was sie wollen und wie sie wollen“, betont der Mann von der Künstlergruppe ARTunique. Schon vor 20 Jahren stießen Hölzer und die Graffiti-Freunde MV in Rostock eine Diskussion über die Legalisierung von Flächen an. Ergebnis: Die Stadt gab drei Standorte für Graffiti frei – die Borwin-Turnhalle in der KTV, eine Sporthalle in Groß Klein und die beiden Hallen in Dierkow.

Aktuell eine legale Fläche in ganz Rostock

Laut Stadtverwaltung darf heute noch eine Fläche an der Sporthalle in Groß Klein legal besprüht werden. „Das ist viel zu wenig und das kennt offiziell auch niemand“, sagt Hölzer. Er kann das nicht verstehen. „Zur Sanierung von Hallen und Sportplätzen nimmt die Stadt viel Geld in die Hand. Das kostet Millionen. Aber die Sprayer bekommen keine Wand, die eh schon da ist?“ Nicht einen Cent müsse die Stadt ausgeben. „Die Jugendlichen malen auf eigene Kosten, in eigener Verantwortung und mit eigenem Material“, so Hölzer weiter. Geht es nach ihm, müsste es in jedem Stadtteil eine Fläche zum Besprühen geben. Denn eins sei auch klar: „Jede Dose, die dort vermalt wird, kann nicht mehr an historischen Gebäuden oder Privateigentum versprüht werden“, betont er.

Das freigegebene Wände einen positiven Effekt haben, davon ist auch die CDU überzeugt. „Illegale Schmierereien waren bislang bei uns im Rostocker Nordosten vermutlich auch deshalb schwächer ausgeprägt, weil wir hier legale Flächen anbieten konnten“, sagt Karl Raeuber, Chef des Stadtbezirksverbandes der Konservativen. In anderen Stadtteilen hätten Bewohner hingegen teilweise enorm unter Hausbeschmierungen zu leiden. Das Kollegium an der „Grundschule Ostseekinder“ sei daher bereits in Sorge vor illegalen Graffitis, sollten die legal agierenden Künstler in Dierkow in Zukunft keinen Raum mehr zur Entfaltung bekommen, so Raeuber.

Schritt in richtige Richtung

Dass nun wenigstens eine der beiden Sporthallen weiter besprüht werden darf, ist für Hölzer von ARTunique ein Schritt in die richtige Richtung. „Die Sprayer brauchen eine Fläche, an der sie sich treffen und austoben können. Wo sie auch Ruhe haben“, betont er.

Das städtische Kulturamt unterstützt die Sprayer: „Wir halten die Freigabe öffentlicher Flächen für Graffiti grundsätzlich für sinnvoll“, sagt Thomas Werner, Leiter der Kulturförderung. Auch sollte in Zukunft besser kommuniziert und bekanntgegeben werden, welche Flächen für Graffiti freigegeben sind. „Hier sind wir gern bereit, uns aktiv einzubringen“, so Werner. Anfang März beschäftigt sich die Bürgerschaft mit dem Thema.

Sportzentrum im Sommer fertig Die erste Sporthalle an der Walter-Butzek-Straße ist bereits wieder geöffnet. Die zweite Halle wird voraussichtlich im Sommer fertig, teilt der kommunale Eigenbetrieb KOE mit. Der neue Fußballplatz soll ab Mai für den Spielbetrieb zur Verfügung stehen. Die Gesamtkosten für Sanierung und Umbau belaufen sich auf rund 6,3 Millionen Euro; 2,4 Millionen davon kommen aus der Städtebauförderung.

André Wornowski