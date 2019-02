Rostock

Jörg Harmuth ist aktuell öfter am Schreibtisch anzutreffen als im Wald. Der Rostocker Forstamtsleiter stellt gerade den Jahresbericht zusammen, um diesen am 12. April beim traditionellen Rundgang mit den Bürgerschaftsmitgliedern zu präsentieren. „2018 war ein Jahr der Gegensätze für die Heide – zu Ostern mit den Massen an Schnee und dann im Sommer die extreme Dürre“, sagt er. Erstmals in seinen fast 30 Dienstjahren hätte Harmuth zu Fuß Bereiche des Waldes begehen können, die sonst unter Wasser stehen. „Das Hütelmoor war zum Beispiel total trocken“, sagt er.

Auswirkungen der Witterungslagen im vergangenen Jahr seien auch heute noch sicht- und spürbar. Neben den Bruchschäden im Wald ist durch die lang anhaltende Dürre auch der Borkenkäfer wieder auf dem Vormarsch. Beides hätte aber nichts mit dem aktuell in der Rostocker Heide stattfindenden Holzeinschlag zu tun.

Forstwirt Ronny Wichet steht vor einem Seilschlepper. Mit dessen Hilfe wird das Holz im Wald transportiert. Quelle: Ove Arscholl

„Das ist für uns eine normale Aufgabe zu dieser Jahreszeit. Gerade sind wir in den Revieren Wiethagen und Hinrichshagen unterwegs“, so Harmuth. Neben den Kollegen, die mit der Motorsäge zu Werke gehen, seien an den Wochenenden auch Pferde zum traditionellen Holzrücken im Einsatz.

Brennholz für Privatleute, Stämme für die Industrie

Bis zu 15 000 Festmeter Holz aus der Rostocker Heide würden pro Jahr für den Verkauf an die verarbeitende Industrie genutzt. Die daraus entstehenden Platten werden auch an Baumärkte geliefert. „Für den Käufer ist dann aber nicht mehr erkennbar, dass es sich um Holz aus der Heide handelt“, sagt Harmuth. Ein deutlich kleinerer Verwertungszweig ist das Brennholz, das sich Privatpersonen aus dem Wald holen. „Voraussetzung dafür ist ein sogenannter Selbstwerber-Schein, den man nach einem Kurs bei uns erhält“, erklärt der Forstamtsleiter.

Ausschreibung der Jagdscheine beginnt

Seit Mittwoch werden vom Stadtforstamt auch wieder andere begehrte Scheine ausgeschrieben – und zwar die für Jäger. Solche kostenpflichtigen Begehscheine, die es auch auf der Webseite der Stadt gibt, enthalten die Berechtigung, für ein Jahr in einem vorgesehenen Pirschbezirk der Rostocker Heide jagen zu dürfen. „Daran gekoppelt sind aber Bedingungen, zum Beispiel die Verwendung bleifreier Munition und der Mindestabschuss von drei Stücken Schalenwild“, sagt Harmuth. Würden alle Regeln eingehalten, könnten die Scheine jährlich verlängert werden. Aktuell gibt es laut des Forstamtsleiters 12 von 33 Begehscheingebieten, die verfügbar wären. „Interessenten können sich für verschiedene Bereiche bewerben, erhalten aber jeweils nur einen.“

Regelungen für den Umgang mit den Wölfen

Erlegt werden dürfen nach den Regelungen des Abschussplanes für die Rostocker Heide Rot-, Dam-, Schwarz- und Rehwild. Sollte den Jägern aber ein Wolf vor die Flinte laufen, ist Abdrücken verboten, denn die Tiere stehen unter strengem Schutz. Der Forstamtsleiter sieht darin aber auch ein Problem. „Wir müssen uns mit dieser Wild-Art beschäftigen und Lösungen für die Akzeptanz finden“, sagt Harmuth, der sicher ist, dass auch in der 6000 Hektar großen Rostocker Heide Wölfe unterwegs sind. Gerade auf der viel befahrenen L22 käme es immer wieder zu Wildunfällen. Möglich, dass dabei auch einmal ein Wolf beteiligt ist. Der unterliege aber nicht dem Jagdrecht und könnte – wenn er verletzt am Straßenrand liegt – auch nicht durch einen professionellen Schuss vom langen Leiden erlöst werden.

Kulturnacht, Pflanz- und Müllsammel-Aktion

Doch nicht nur die Tiere in “seiner“ Heide hat der Forstamtsleiter auf dem Schirm, sondern auch die zahlreichen Nutzer des Naherholungsgebietes. Nach dem großen Erfolg des Waldtages, der 2018 unter dem Einfluss des Rostocker Stadtgeburtstages stand, sei in diesem Jahr am ersten Septemberwochenende wieder eine Wald-Kulturnacht für Besucher geplant. Außerdem ist für den 30. März eine erneute Müllsammelaktion zusammen mit den Strandloepers geplant und im Herbst soll wieder eine Aufforstung unter dem Motto „Bürger für Bäume“ stattfinden.

Radwege im Wald sollen verbessert werden

Für all jene, die nicht nur zu Veranstaltungen in der Heide sind, will Harmuth auch die Infrastruktur verbessern. „Ich melde gerade für den Haushalt 2020/21 eine Instandsetzung des Asphalt-Weges an, der vom Hütelmoor quer durch die Heide führt und den viele Radler und Skater nutzen“, sagt er. Neben dem Ausbau der Wege und einigen Erlebnisstationen wie dem Entdeckerpfad will Harmuth aber auf eine zu große touristische Nutzung der Heide mit immer mehr Attraktionen verzichten, um Massentourismus einzuschränken, denn: „Auch alles, was mehr als zwei Beine hat, braucht einmal seine Ruhe“.

Claudia Labude-Gericke