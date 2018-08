Güstrow/Rostock

Ein halbes Jahr nach der Trennung soll ein 40-jähriger Güstrower seine vier Jahre jüngere Ex-Lebensgefährtin umgebracht haben. Seit gestern muss sich der Computerhändler aus der Barlachstadt, der sich ehrenamtlich in der Kommunalpolitik engagierte, vor dem Landgericht Rostock verantworten.

Der Mann stellte sich selbst und räumte die Tat vom März dieses Jahres ein. Sein Opfer starb nach zwölf Stichen in Herz- und Lunge in der Badewanne.

Ungewöhnlich sind die Umstände: Trotz der Trennung hielten beide über Facebook den Kontakt. Er hatte dazu das Fake-Profil „Mike Müller“ angelegt. Sie wusste aber nicht, dass es ihr Ex-Freund war. Es ging vor allem um Sex. Er verlangte von ihr etwa ein selbst gedrehtes Pornovideo, das sie mit vier Männern zeigt, was sie aber ablehnte.

Schließlich vereinbarte die Frau ein Treffen mit „Mike Müller“ in ihrer Wohnung. Als bei dem dann der Ex-Freund auftauchte, kam es erst zu heftigem Streit, dann zu der tödlichen Auseinandersetzung. Er sagte zunächst aus, in Notwehr gehandelt zu haben, was er nun vor Gericht widerrief. Beide haben ein gemeinsames Kind.

Kleine Wördemann Gerald