Sanitz

Fünf Kandidaten standen am Sonntag für den Posten des hauptamtlichen Bürgermeisters in Sanitz zur Wahl. Amtsinhaber Joachim Hünecke ( FDP) war nach mehr als 20 Jahren im Amt aus Altersgründen nicht mehr angetreten. Seine Amtszeit endet am 30. April. Keiner der Kandidaten konnte jedoch die absolute Mehrheit auf sich vereinen. Deshalb kommt es am 17. Februar zur Stichwahl zwischen Enrico Bendlin ( CDU), der laut des vorläufigen Endergebnisses 48,8 Prozent erreichte und Einzelbewerber Andreas Raatz (23,1 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 56,8 Prozent und damit laut Wahlleiter Daniel Stach um zirka zehn Prozent höher als bei der letzten Wahl.

Claudia Labude-Gericke