Sanitz

„Na, haben Sie noch Tipps für mich?“, fragt Andreas Raatz schmunzelnd, als ihm Joachim Hünecke zum Einzug in die Stichwahl um das Sanitzer Bürgermeisteramt gratuliert. Der 40-jährige Polizei-Kommissar will die Erfahrung des Amtsinhabers nutzen, der 29 Jahre lang die Geschicke der Großgemeinde leitete und aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl steht. Am 30. April endet Hüneckes Zeit im Rathaus. Wer dann einzieht, ist nach dem ersten Wahlgang am Sonntag offen. Fünf Kandidaten waren angetreten. Am 17. Februar kommt es zur Stichwahl zwischen Einzelbewerber Raatz und CDU-Kandidat Enrico Bendlin.

Mehr als die Hälfte der Sanitzer sind gestern an die Wahlurnen getreten, um für die kommenden sieben Jahre ein hauptamtliches Gemeindeoberhaupt zu wählen. Schnell war klar, dass es auf eine Stichwahl hinauslaufen wird. CDU-Kandidat Bendlin sicherte sich mit 48,8 Prozent vor Andreas Raatz (23,1 Prozent) den größten Teil der Stimmen und verpasste die absolute Mehrheit damit nur knapp. „Ich bin überwältigt vom Ergebnis, habe aber auch großen Respekt den anderen Kandidaten gegenüber. Es kostet Mut, sich zur Wahl zu stellen, das merke ich selber gerade auch wieder“, erklärte der 39-Jährige bei der offiziellen Verkündung des vorläufigen Endergebnisses, das am Montag noch vom Wahlausschuss der Gemeinde bestätigt werden muss.

Einzige Frau der Bewerberrunde landet auf Platz drei

Platz drei erreichte die einzige Frau in der Runde. Lehrerin Kerstin Lopens konnte 15,9 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Ihr folgte mit Maik Ritter (23) der jüngste Kandidat für das höchste Gemeindeamt. Er war für die SPD angetreten und holte 7,9 Prozent. „Die Bürger haben demokratisch gewählt und das ist auch gut so. Ich nehme das Ergebnis sportlich“, erklärte Ritter nach Verkündung des Ergebnisses. Ähnlich bewertete es Detlef Chilla (59), der mit 4,1 Prozent auf dem letzten Platz landete. „Es gibt immer eine Chance zu scheitern, das habe ich mit einkalkuliert und es ist okay“, sagte er gut gelaunt, während er den Stichwahl-Kandidaten gratulierte.

Wahlbeteiligung im Vergleich zum letzten Mal gestiegen

In Sanitz waren am Sonntag 4990 Einwohner wahlberechtigt. 2820 Bürger gaben gültige Stimmen ab. Laut Gemeindewahlleiter Daniel Schenke lag die Beteiligung mit 56,8 Prozent etwa zehn Prozent höher als beim letzten Mal. Im Gemeinschaftshaus, dem größten der zwei Sanitzer Wahllokale, hatte der Wahlvorstand schon Schlimmeres befürchtet. „Es lief sehr schleppend an“, sagte Uta Ciupka, die für das Wahllokal verantwortlich war.

Traditionell Schüler als Helfer an der Urne

Und das ist ein ganz besonderes, denn traditionell sind im Gemeinschaftshaus Schüler des Sanitzer Gymnasiums als Wahlhelfer aktiv. „Obwohl es ein Sonntag in den Ferien ist und morgens halb acht Uhr losgeht, können wir uns vor Freiwilligen nicht retten“, sagt Sozialkundelehrerin Ciupka. Normalerweise würde sie bei dieser Aktion von Kerstin Lopens unterstützt, doch die Lehrerin stand ja diesmal selbst auf der Kandidatenliste.

Deshalb war Kollegin Astrid Wruck gekommen, aus deren Klasse 11c auch die Helfer stammten. Ein Teil davon durfte bei der diesjährigen Bürgermeisterwahl zum ersten Mal die Stimme abgeben. Und natürlich machten alle davon Gebrauch. „Ein solches Amt im Wahllokal macht Spaß, besonders, wenn man es gemeinsam mit Freunden ausüben kann“, erklärt Justin Podlecki. Er hatte sich zuvor fast den Mund fusselig geredet, weil er jeden, der zur Wahl kam, darum bitten musste, die Wahlbenachrichtigung nicht wegzuwerfen. „In zwei Wochen kann es zur Stichwahl kommen“, wiederholte der Elftklässler gebetsmühlenartig, was dann auch eintrat. Für Justin und die anderen steht fest, dass sie am 17. Februar wieder mit dabei sind. Auch wenn das dann der zweite Feriensonntag ist, an dem sie früh aufstehen müssen. „Unsere Schüler haben nicht nur dank dieser Aktion ein ausgeprägtes Demokratieverständnis“, freut sich Lehrerin Ciupka.

Claudia Labude-Gericke