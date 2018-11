Rostock

Erneuter Polizeigroßeinsatz am Freitag in Rostock: Für den 16. November sind in der Hansestadt mehrere Versammlungen und Aufzüge angemeldet. Die Alternative für Deutschland (AfD) ruft für 18 Uhr zu einer Demo unter dem Slogan „Migrationspakt stoppen!“ auf dem Platz der Freiheit vor dem Ostseestadion auf. Die Rostocker Linke sowie das Bündnis „Rostock nazifrei“ lädt um 16.30 Uhr zum Gegenprotest an der S-Bahnhaltestelle Parkstraße.

Straßensperrungen und Parkverbote

Ab dem Nachmittag wird es zu Verkehrseinschränkungen kommen, teilt das Stadtamt mit. Von 8 bis 24 Uhr gilt in folgenden Straßen ein Halteverbot: Platz der Freiheit, Hans-Sachs-Allee, Bremer Straße – zwischen Platz der Freiheit und Lüneburger Straße – , Lüneburger, Kölner, Kieler, Braunschweiger und Warschauer Straße. Auch in der Schillingallee inklusive des Parkplatzes S-Bahn-Brücke und der Strempelstraße gilt das Halteverbot.

Alternativ sollten Besucher die Parkmöglichkeiten an der Schwimmhalle, an der Laufhalle und der Eishalle nutzen. Für Anwohner besteht Dank einer Kooperation mit dem F.C. Hansa die Möglichkeit, von Donnerstag 16 Uhr bis Sonnabend 12 Uhr, die VIP-Parkplätze P 1 und P 2 vor dem Ostseestadion kostenfrei zu nutzen.

Weiterhin müssen einige Straßen aufgrund der Demos von 15 bis 24 Uhr voll gesperrt werden. Das betrifft die Kopernikusstraße und den Platz der Freiheit, die Robert-Schumann-Straße, Brahmsstraße, Tschaikowskistraße, Schillingallee, Dethardingstraße und Strempelstraße sowie die Lüneburger, Kölner, Kieler und Warschauer Straße. Anlieger können in Abspreche mit der Polizei und je nach Einschätzung der Lage, passieren.

Ab etwa 15 Uhr werden der Busverkehr der Linien 25, 27 und 28 sowie der Regionalbusverkehr der rebus zeitweilig von Sperrungen und/oder Umleitungen betroffen sein. Aktuelle Informationen gibt es über Twitter unter @rsag_rostock oder twitter.com/rsag_rostock.

Polizei richtet Bürgertelefon ein

Anwohner und Vermieter sollten darauf achten, dass keine Gegenstände herumliegen. Sie sollten entweder gesichert oder entfernt werden. Die Recyclingcontainer für Glas, Papier und Textilien sollten am 16. November nicht genutzt werden.

Für Fragen hat die Polizeiinspektion Rostock ein Bürgertelefon am 15. und 16. November, jeweils von 8 bis 21 Uhr, unter Tel. 0381 4916-2829 geschaltet. Aktuelle Informationen der Polizei werden am 16. November auch getwittert unter der Adresse @Polizei_Rostock oder twitter.com/Polizei_Rostock.

