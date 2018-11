Rostock

Würgt Rostock den wirtschaftlichen Aufschwung selbst ab – weil Bauland für Firmen in der Hansestadt unerschwinglich wird? Davor warnt jetzt jedenfalls die Wirtschaftsförderung des Landes. Die hohen Grundstückspreise an der Warnow würden zunehmend zum Hindernis für Neuansiedlungen, sagt Michael Sturm. „Rostock ist deutlich teurer als der Rest des Landes“, sagt der Geschäftsführer von „Invest in MV“. Der Durchschnittspreise für einen Quadratmeter Gewerbeland liege in der Hansestadt mittlerweile bei 70 Euro. „In Schwerin sind es teilweise nur zwölf Euro, in Greifswald liegen wir unter 25 Euro.“

Stadt verkauft kein Land mehr

„Schon seit Jahren verlangt die Hansestadt Preise, die über dem marktüblichen Niveau liegen“, sagt Sturm. „70 Euro müssen Sie sich als Unternehmen erstmal leisten können.“ Der Chef der Landeswirtschaftsförderung weiter: „Firmen bewerten neue Standorte nach einer Reihe von Kritierien. Ein entscheidender ist natürlich der Preis.“ Erschwerend komme nun eine Entscheidung der Bürgerschaft hinzu: Die hat beschlossen, ab 2020 keine städtischen Flächen mehr zu verkaufen, sondern nur noch zu verpachten. „Solche Beschlüssen engen unsere Arbeit ein. Es wird komplizierter und schwieriger, Firmen nach Rostock zu locken.“ Das sieht der Unternehmerverband Mittleres Mecklenburg genau so: „Wir befinden uns im Wettbewerb mit anderen Standorten. Andere Kommunen werden sich über diese Entscheidung freuen“, so Verbandschefin Manuela Balan. „Investoren ziehen es vor, ihre Flächen zu kaufen.“

„MV profitiert von Rostocks Preisen“

Sigrid Hecht, Chefin des stadteigenen Immobilienentwicklers KOE, widerspricht der Kritik: „Unsere Preise sind nicht zu hoch. Wir können uns es uns erlauben, diese Summen aufzurufen.“ Am Osthafen beispielsweise – direkt an der Vorpommernbrücke und nahe an der Innenstadt – verlange Rostock weit mehr als 70 Euro. Für Gewerbeflächen in Warnemünde sind mehr als 100 Euro fällig. Und: Das Genforschungs-Unternehmen Centogene hat nach OZ-Informationen sogar um die 450 Euro pro Quadratmeter für Bauland direkt am Stadthafen bezahlt. „Die Nachfrage in Rostock ist ungebrochen hoch. Wir brauchen zusätzliche Gewerbeflächen. Das wäre nicht so, wenn wir unattraktiv für Investoren wären“, sagt Hecht.

Der Grundstückspreis sei für Firmen längst nicht das einzige Kriterium: „Wir sind die größte Stadt des Landes, können eine Universität und gut ausgebildete Fachkräfte bieten. Rostock hat viele Freizeit- und Kulturangebote. Damit punkten wir.“ Und außerdem: Firmen, die mehrere Hektar kaufen, könnten auch in Rostock für 40 Euro Land kaufen – „und zwar in Hafennähe, mit Gleisanschluss. Aber die Firma muss einen Mehrwert für uns haben.“ Die Hansestadt könne sich den Luxus leisten, auch Angebote von Investoren abzulehnen. „Davon profitieren die Nachbargemeinde, Schwerin, das ganze Land: Nicht jeder kann sich Rostock leisten.“

Vorpommern: Stralsund und Greifswald sind gefragt

Rolf Kamann, Chef der Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern, hat Verständnis für die Preisentwicklung in Rostock: „Das Angebot an Flächen ist knapp, die Nachfrage hoch. Natürlich steigen dann die Preise. Rostock ist der Top-Standort im Land.“ Aber ja: Das könne für andere Region im Land gut sein. „Für alle Regionen in MV fällt so was ab.“ Die teuersten Standorte in Vorpommern seien aktuelle Lubmin, Stralsund und Sassnitz. „An den Kaikanten müssen Investoren um die 30 Euro zahlen“, so Kammann. Sassnitz sei vor allem für die Offshore-Industrie interessant, in Stralsund hätten vor allem Firmen aus der maritimen Wirtschaft – Zulieferer für die MV Werften und Bootsbauer – Interesse an neuen Standorten. „Da haben wir einige Anfragen.“ Lubmin sei sogar im Ausland gefragt. „Wir haben da aktuell einen spannenden Kunden. Aber noch ist nichts spruchreif.“ In Greifswald sei Gewerbeland für um die 20 Euro zu haben. „Dort hin zieht es vor allem die Medizintechnik, die so genannten Lifescience-Branche.“ Mit 15 Euro je Quadratmeter sei auch das Pommerndreieck attraktiv. „In einigen Kommunen in Vorpommern müssen sie nicht mal zehn Euro für Land zahlen.“ Dennoch seien auch im Osten des Landes vor allem die beiden größten Städte gefragt.

Günstiger ist es in Nordwestmecklenburg: An der A 20 bei Glasin vermarktet der Landkreis Gewerbeflächen für sieben Euro je Quadratmeter. „Bei uns gibt es zahlreiche freie Gewerbeflächen – insbesondere auch in attraktiver Lage zur Autobahn, zum Seehafen Wismar und zu den Zentren Lübeck und Hamburg“, so Landkreis-Sprecher Wiebke Reichenbach. Interessanten gibt es vor allem aus dem Groß- und Einzelhandel.

Andreas Meyer