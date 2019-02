Rostock-Brinckmansdorf

Die seit 2011 geschlossene Schleuse am Mühlendamm soll gerettet werden, darüber sind sich inzwischen alle einig. Nur in welchem Umfang, das bleibt strittig. Der Ortsbeirat Brinckmansdorf fordert nun, dass eine Instandsetzung des alten Schleusenbeckens in seiner jetzigen Form geprüft werden soll. Der Bund habe bereits die Finanzierung eines entsprechenden Gutachtens angeboten. Gleichzeitig sollte für die touristische Entwicklung nicht nur das Areal rund um die Schleuse betrachtet werden, sondern das gesamte Gebiet bis zur Geinitzbrücke, so Ortsbeiratschef Karl Scheube ( SPD). „Wir brauchen hier einen Bebauungsplan, sonst bleibt das alles nur Stückwerk“, betont er.

Hintergrund: Die Stadt will die Schleuse verkleinern – und zwar so, dass Paddler oder Ruderer sie künftig bei Bedarf allein mit Muskelkraft betreiben können. Gleichzeitig soll ein neuer Wasserwanderrastplatz an der Warnow entstehen. Von der Schleuse aus könnten Ruderer und Kanuten zu Touren in den Stadthafen oder sogar bis Warnemünde aufbrechen, heißt es. Auch seien auf dem Gelände am Mühlendamm Spielplätze für Kinder, ein Restaurant und eine Verleihstation für Boote denkbar. Geschätzte Kosten: rund sieben Millionen Euro.

Drei Varianten wurden untersucht

Doch neben dem Ortsbeirat hält auch der Verein zur Rettung der Schleuse diese Variante für inakzeptabel. Zumal das hier vorgesehene Becken nur eine Größe von vier mal 15 Meter habe. „Wir wollen keinen Swimmingpool, sondern eine Schleuse“, sagt Detlef Krause. Sein Verein pocht daher auf eine aktuelle Bauwerksprüfung des vorhandenen Beckens. „Das ist bisher immer abgelehnt worden.“ Auch die von der Stadt in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie habe das nicht berücksichtigt, so Krause.

Bisher haben Gutachter drei Varianten untersucht: automatischer Schleusenbetrieb, manueller Sportbootbetrieb und das Ersetzen der Schleuse durch eine Bootsschleppe. Variante eins sei dabei von der Stadt stets als Instandsetzung bezeichnet worden, so Krause. Davon könne jedoch keine Rede sein. Denn auch hier soll eine neue, kleinere Stahlbetonwanne eingesetzt werden, so der Vereinschef. Er ist überzeugt: „Das alte Schleusenbecken ist so stabil wie nach seinem Bau vor 132 Jahren.“ Als Beweis dafür sieht der Ingenieur das Hochwasser Anfang dieses Jahres. „Da stand es rappelvoll mit Wasser, wobei die Oberkante der Schleuse und die Wasserlinie auf den Zentimeter übereinstimmten.“

Bund stellt Finanzierung in Aussicht

Krause hat sich wegen der Bauwerksprüfung bereits an das Bundesverkehrsministerium gewandt, das die Schleuse an die Stadt abgeben will. In einem Antwortschreiben von Reinhard Klingen, Leiter der Abteilung Wasserstraßen und Schifffahrt, heißt es: „Im Zuge der Abgabeverhandlungen ist es möglich, dass der Bund auch Gutachten zum Bauwerkszustand finanziert.“ Die Untersuchung müsste also nur von der Stadt angefordert werden, so Krause. „Und dann wissen wir, was mit diesem alten Schleusenbecken los ist. Können wir es sanieren oder nicht?“

Von der Stadt beauftragte Fachleute hatten zuletzt jedoch gesagt, dass es nicht möglich sei, die Anlage wieder in den Originalzustand zu versetzen (die OZ berichtete). Auch sei es nicht erfolgversprechend, die Schleuse für kleine Fahrgastschiffe auszubauen: Weder für Radtouren entlang des gesamten Fluss noch für Fahrgastschifffahrt bis nach Schwaan gäbe es ausreichend Potenzial, hieß es.

Schleusen-Gelände als Tor zur Buga 2025

So könnte die künftige Beplanung des gesamten Gebietes aus Sicht des Schleusen-Vereins aussehen. Quelle: Arno Zill

Der Schleusen-Verein fordert derweil ebenfalls eine umfassende Beplanung des gesamten Areals. „Wir brauchen hier auch Klarheit für die Vereine“, sagt Krause. Es gebe zum Beispiel Bestrebungen, die Bootshäuser wegzuradieren. Immenses Potenzial auf dem Schleusengelände sieht Krause für die Buga 2025. Schließlich könne hier neben dem Parkplatz am Flussbad eine weitere große Stellfläche geschaffen werden. „Wenn die Besucher hier mit ihren Bussen ankommen, holen sie sich auf dem Schleusengelände erst einmal eine Bockwurst und steigen dann in einen Kahn, mit dem sie von der Schleuse bis zum Stadthafen und weiter zum Iga-Gelände fahren.“ Krause spricht von einer genialen Verbindung: „Ich habe die Leute raus aus der Stadt und muss sie nicht alle reinfahren lassen.“

Das letzte Wort hat die Bürgerschaft: Sie könnte schon Anfang März über das weitere Vorgehen entscheiden.

André Wornowski