Lütten Klein

Insgesamt sieben Personen waren am Sonntagnachmittag in Rostock in eine Schlägerei verwickelt. Nach Polizeiangaben waren zunächst gegen 16 Uhr drei Frauen am Straßenbahnhaltepunkt Lütten-Klein in Streit geraten. Sie schlugen aufeinander ein. Zwei Männer mischten sich in den Streit ein und griffen sich auch gegenseitig an. In diese Auseinandersetzung wiederum griffen zwei weitere Männer ein, schlugen mindestens einen der Widerstreitenden und traten auch nach ihm. Einer der Männer drohte ebenfalls mit einem Ast.

Zwei Tatbeteiligte waren mit mehr als 2 Promille nicht unerheblich alkoholisiert. Drei beteiligte Personen wurden leicht verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

OZ