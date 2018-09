Rostock

Aus diesem Date könnte etwas Festes werden. Katharina Scheerer und Vanessa Vering versprechen Stefan Letizia genau das, was er sich wünscht – einen Job mit Perspektive. Die beiden Frauen arbeiten für den Werkzeug-Großhändler Würth. Der sucht für seine Niederlassung in Roggentin Telefonverkäufer. „Das wäre was für mich“, sagt der Rostocker.

Zur Galerie 63 Aussteller buhlen um Berufseinsteiger, Wechselwillige, Azubis und Fachkräfte. Um neue Mitarbeiter zu ködern, müssten Chefs viel bieten, sagt Senator Bockhahn. Ein gutes Gehalt zum Beispiel. Was Jobsuchende sich außer Geld noch wünschen.

Stefan Letizia ist einer von hunderten Besuchern, die sich am Donnerstag bei der Jobmesse im Ostseestadion über Karrieremöglichkeiten informierten. Und von willigen Arbeitgebern umgarnt wurden. Elektriker, Polizist, Rechtsanwalt, IT-Spezialist – das Angebot an Jobs und Lehrstellen ist groß.

Stefan Letizia will beruflich neue Wege gehen. 16 Jahre lang war der gebürtige Rostocker als Handwerker und Monteur in der Schweiz und Norwegen tätig. „Ich geh’ straff auf die 40 zu, bin also in einem Alter, in dem ich noch was drehen kann.“ Bei Würth könnte er sein Fachwissen nutzen und zeitgleich den gewünschten Berufswechsel vollziehen, wirbt Katharina Scherer und stellt ihm gute Aufstiegschancen in Aussicht. Auf die legt Stefan Letizia Wert. „Es gibt nichts Schlimmeres als Stillstand.“ Sorgen, dass er lange arbeitslos sei könnte, macht er sich nicht. „In MV werden elendig viel Leute gesucht. Man muss nur den richtigen Arbeitgeber für sich finden.“

Agrar-Dienstleister sucht Werbeleute

Am Stand vom Agrar-Dienstleister Blunk stimmt die Chemie. Angeregt unterhalten sich Blunk-Mitarbeiter Erik Tiede und Julia Pilz. Die Rostockerin ist gerade von ihrer Weltreise zurückgekehrt. Für die hatte sie ihren Job aufgeben müssen. „Ein Sabbatjahr war nicht drin.“ Jetzt will sie wieder im Bereich Online-Marketing Fuß fassen. Das könnte sie in der Blink-Niederlassung in Lalendorf. Das Unternehmen wirbt nicht nur um Schlosser und LKW-Fahrer, sondern auch um Verstärkung an der Werbefront. „Wir sind der Gärtner der Landwirte. Aber das müssen die Bauern auch mitbekommen“, sagt Erik Tiede. Julia Pilz würde perfekt ins Team passen, ist er überzeugt. Es sei schwer, gute Leute zu finden. „Und diejenigen, die verfügbar sind, müssen wir an die Hand nehmen. Vielen fehlt der Wille. Dabei ist der das Wichtigste. Ist er da, kriegen wir alles andere hin.“ Julia Pilz dagegen wäre eine Bereicherung. „Wir würden uns freuen, wenn du dich bei uns bewirbst“, sagt Tiede und drück der Rostockerin Info-Flyer in die Hand. Die so Umworbene ist angetan. „Regionale Landwirtschaft ist die Zukunft“, sagt sie.

Mittzwanziger bereit für zweite Ausbildung

Handwerk, Medizin, IT- und Dienstleistungsgewerbe – Betriebe und Institutionen aus nahezu allen Branchen buhlen im Ostseestadion um Berufsstarter, Quereinsteiger, Azubis und Fachkräfte. Das müssen sie auch, sagt Jobmesse-Veranstalter Holger Kopplin. Die Konkurrenz sei groß und wachse. Das belege die Zahl der Aussteller. Kopplin: „Bei der ersten Jobmesse waren es 35, diesmal sind es 63.“

Stefan Letizia scheint am Würth-Stand bereits an der richtigen Adresse zu sein. Seine Referenzen kommen bei Katharina Scheerer und Vanessa Vering gut an. Er habe allerdings auch andere Erfahrungen gemacht. Mancher Chef suche die eierlegende Wollmilchsau: „Du sollst Anfang 20 sein, 30 Jahre Berufserfahrung mitbringen und 50 Stunden die Woche racken.“

Die Zeiten, in denen Firmen sich überzogene Ansprüche leisten können, seien längst vorbei, sagt Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke). „Wir haben einen Arbeitnehmermarkt. Die Unternehmen müssen sich attraktiv machen, wenn sie neue Mitarbeiter gewinnen wollen. Viele haben das verstanden, aber da ist noch Luft nach oben.“ Auch beim Kampf um den Nachwuchs sei der Wettbewerb immens. „Viele Lehrstellen werden leer bleiben.“ Dabei gebe es Möglichkeiten, sie zu besetzen. „Immer mehr Mittzwanziger, die mit ihrem Beruf unzufrieden sind, sind bereit, nochmal eine Ausbildung zu machen“, sagt Bockhahn. Um diese Wechselwilligen zu ködern, müssten die Chefs allerdings mehr Lehrlingsgeld zahlen. Für ein Monatsgehalt von 450 Euro sei wohl kaum jemand bereit, seinen aktuellen Job sausen zu lassen.

Bernstein Antje