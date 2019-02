Rostock

„Es ist Zeit für eine Oberbürgermeisterin“, sagt Dr. Sybille Bachmann (Rostocker Bund), die gestern, an ihrem 59. Geburtstag, ihre Kandidatur für das Amt bekannt gegeben hat. Am 26. Mai tritt die parteilose Kommunalpolitikerin zur Wahl an gegen fünf Männer, die bisher ihre Bewerbung bekannt gegeben haben: Dirk Zierau, Personalchef im Rathaus, Uwe Flachsmeyer (Grüne), Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD), Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) und IHK-Präsident Claus Ruhe Madsen. Bis zum 12. März können sich noch weitere Bewerber anmelden.

„Es ist Zeit für eine Frau“, betont Bachmann, „eine Frau mit Herz, Mut und Haltung“, wie sie sich selbst beschreibt, „mit klarer Position und einer Idee von Rostock“. Eine „Über-Morgen-Stadt“ schwebe ihr vor, die den „Menschen Heimat, Sicherheit und Lebenschancen“ bietet. Binnen zehn Jahren soll sich Rostock, wenn Bachmann es auf den Chefsessel schafft, zu einer Kultur- und Innovationsstadt entwickeln. Ihre Vision sehe den Schulterschluss mit den Umlandgemeinden vor zu einer „Zukunftsregion von Technologie, Talent und Toleranz“.

Ihre Pläne will sie mit und in einer aktiven Bürgerkommune verwirklichen. „Ich würde sofort alle drei Monate einen Bürgerdialog mit der Oberbürgermeisterin einführen“, erklärt Bachmann, die zudem einen Bürgerbeauftragten in der Hansestadt installieren möchte, der Ideen, Sorgen, Nöte, Anregungen aufnimmt. „Außerdem würde ich einen weiteren Senatsbereich – Stadtentwicklung, Wirtschaft, Bau – aufmachen“, kündigt die Kandidatin an. Gern mit weiblicher Besetzung, denn „Frauen haben einen anderen Blick auf Stadtentwicklung, familienorientierter“, meint die Mutter einer erwachsenen Tochter.

Sie habe einen Plan für Rostocks Zukunft. „Ideen liefern ist gut, aber umsetzen ist noch besser“, sagt Bachmann, deshalb habe sie sich erneut für das Amt des Stadtoberhaupts beworben. Zur Oberbürgermeisterwahl 2012 hatte sie es schon einmal versucht und den Rostockern damals versprochen, dass sie es wieder tue. Jetzt sei es soweit: „Mit der Kraft der Ideen und vieler Erfahrungen trete ich an gegen die Macht des Geldes und der Parteien, in der Hoffnung, dass die Bürger/innen sich bei ihrer Entscheidung nicht allein von kostspieligen Werbekampagnen, Versprechen und schönen Worten leiten lassen.“ So formuliert Bachmann es in ihrer Bewerbung.

Sie wisse, was sie erwartet, sagt die Vorsitzende der Bürgerschaftsfraktion Rostocker Bund/Graue/Aufbruch 09, die seit 20 Jahren im Stadtparlament sitzt. Da gebe es auf der einen Seite die „Freude am aktiven Mitgestalten“ ihrer Heimatstadt Rostock und auf der anderen Seite „die Anfeindungen, denen unabhängige und selbstlose Politik ausgesetzt ist“.

Seit 1964 wohnt die gebürtige Rostockerin in der Südstadt. In einer Drei-Zimmer-Wohnung mit Chihuahau-Hündchen Lilly und zwei Katzen notiert die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Instituts für Allgemeine Pädagogik der Uni Rostock hier in der Freizeit fix und akribisch Ideen, Konzepte und Antworten zur und auf Stadtpolitik.

Auf ihrer Wahl-Agenda stehen unter anderem: Abschluss der Sanierung von Kitas und Schulen, Breitbandausbau, das Volkstheater als Kulturinnovationszentrum. Aber auch „eine Kooperation beider Klinika“ in Rostock. „Eine gemeinsame Trägerschaft bei Beibehaltung der Eigenständigkeit der Häuser, das ist das Ziel“, erklärt Bachmann. Und sie geht noch weiter, will Rostock über die Containerlinie nach Kaliningrad an die „neue Seidenstraße“ anbinden, Chinas milliardenschweres Investitionsprogramm zum Aufbau eines interkontinentalen Handels- und Infrastrukturnetzes.

Bachmann will mit Konzepten überzeugen, „dann bekommt man auch in der Bürgerschaft Mehrheiten“. Die Stadtverwaltung soll unter Bachmanns Ägide „eine echte Partnerin für alle“ werden und sich „als innovative Problemlöserin“ verstehen. „Einwohner- und Unternehmensfreundlichkeit sind selbstverständlich“, sagt die Kandidatin, die, wie sie selbst sagt „gelassen“ in den Wahlkampf geht. Ein Scheitern gebe es nicht. „Es gibt mein Angebot, das können die Bürger annehmen oder nicht.“

Das sind die weiteren Kandidaten:

Doris Deutsch