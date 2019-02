Rostock

Nun also doch: Die Rostocker Kommunalpolitikerin Sybille Bachmann (Rostocker Bund) tritt am 26. Mai bei der Wahl zum Oberbürgermeister an. Das gab die Wissenschaftlerin am Freitag an ihrem 59. Geburtstag bekannt. Beobachter hatten fest mit einer Kandidatur gerechnet, bisher hielt sich Bachmann aber eher zurück. „Mit der Kraft der Ideen und vieler Erfahrungen trete ich an gegen die Macht des Geldes und der Parteien an, in der Hoffnung, dass die Bürger sich bei ihrer Entscheidung nicht allein von kostspieligen Werbekampagnen, Versprechen und schönen Worten leiten lassen“, sagt sie nun.

Die Rostockerin engagiert sich seit Jahren sehr aktiv in der Kommunalpolitik. „Mir ist bekannt, worauf ich mich einlasse und was mich erwartet: Die Freude am aktiven Mitgestalten meiner Geburts- und Heimatstadt ebenso wie die Anfeindungen, denen unabhängige und selbstlose Politik ausgesetzt ist“, sagt Bachmann. Mit Mut, Herz und Haltung wolle sie diese Herausforderungen meistern, gemeinsam mit den Einwohnern Rostocks.

Bachmann ist die erste Bewerberin für das höchste Amt der Stadtverwaltung. Bisher haben nur Männer ihre Kandidatur bekanntgegeben: Dirk Zierau, Personalchef des Rathauses, Uwe Flachsmeyer (Grüne), Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski ( SPD), Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) und IHK-Präsident Claus Ruhe Madsen.

Bis zum 12. März können sich noch weitere Bewerber für die Wahl im Mai anmelden.

