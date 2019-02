Rostock -

Sommer, Sonne, Freizeit: Die ideale Kombination für Alkoholgenuss. Doch bitte nicht im Schiffsverkehr. Die Wasserschutzpolizei warnt vor den Folgen.

Vor Beginn der Wassersportsaison hat die Wasserschutzpolizei Mecklenburg-Vorpommern Freizeitskipper auf die Gefahren durch Alkoholgenuss am Ruder aufmerksam gemacht. „Niemand solle die Situationen unterschätzen, nur weil sie nicht im Straßenverkehr ablaufen“, sagte der Sprecher der Wasserschutzpolizei, Robert Stahlberg, vor dem Symposium „Alkohol, Drogen und Verkehrseignung in der Schifffahrt“ am Mittwoch in Rostock.

Es sei davon auszugehen, dass etwa ein Viertel der 184 landesweit im vergangenen Jahr von der Wasserschutzpolizei registrierten Unfälle auf Alkoholgenuss zurückzuführen sei. Auch solle niemand glauben, dass es sich um ein Kavaliersdelikt handelt, nur weil die Betroffenen meist im Sommer und während der Freizeit unterwegs seien. Die Ausfallerscheinungen seien genau die gleichen wie an Land. Darum führten die Beamten auch stets die entsprechenden Messgeräte bei sich, auch auf den Schlauchbooten.

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es laut Stahlberg derzeit gut 300 Wasserschutzpolizisten. Bei ihren Kontrollen im vergangenen Jahr zogen sie 27 Freizeitkapitäne aus dem Verkehr, die mit mehr als 1,1 Promille Atemalkohol erwischt wurden. Sie waren damit fahruntüchtig. 2017 wurden nur 17 solcher Straftaten registriert. Die Zunahme führte Stahlberg auf den außergewöhnlich langen Sommer zurück. Er machte darauf aufmerksam, dass Alkohol am Steuer eines Bootes ebenso zum Führerscheinentzug führe wie am Steuer eines Autos.

mangler/dpa