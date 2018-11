Rostock

Große Enttäuschung gab es am Wochenende bei den Aktiven des Tischtennis-Regionalligisten TSV Rostock Süd. Der Aufsteiger steht auch nach dem sechsten Spieltag der laufenden Saison noch ohne Punkte da, unterlag am Sonnabend mit 6:9 beim SF Oesede und am Sonntag mit 7:9 beim SV Union Salzgitter.

„Mir fehlen die Worte“, sagte der Rostocker Sven Stürmer kurz nach Spielende in Salzgitter. Der Frust saß tief. „Wir belohnen uns einfach nicht. Unsere Doppelstärke ist weg und wenn wir mal einen Sieg außer der Reihe holen, geben wir das Break woanders wieder ab“, analysierte der 32-jährige. Mit dem Break bezog sich Stürmer auf seinen außerplanmäßigen Erfolg gegen Salzgitters an Nummer 1 gesetzten Spieler Krzysztof Lubin, den er trotz 1:2-Rückstands mit 12:10 im vierten und 11:9 im fünften Durchgang niederrang. Analog dazu stand Daniel Jokiels 3:2 gegen Felix Wilke ebenfalls nach 1:2.

Doch dem gegenüber stand Til Puhlmanns Fünfsatzniederlage gegen Marius Brinkmann beim Stand von 7:7. „Ich war mutig, ­wollte den Punkt, aber mein Arm wurde im fünften Satz immer schwerer“, meinte der 17-Jährige und sparte nicht mit Selbstkritik. Puhlmann verlor die Sätze eins und zwei mit 11:13 und 12:14, vergab dabei mehrere Satzbälle. Er kam allerdings zurück, glich „bärenstark“ (Stürmer) zum 2:2 aus. Im Entscheidungssatz musste er sich dann jedoch mit 6:11 geschlagen geben und der TSV Rostock Süd geriet mit 7:8 ins Hintertreffen.

Til Puhlmann musste es wie ein Déjà-vu vorgekommen sein, da ihm schon am Vortag in der Partie gegen Oesede seine sonst guten Nerven einen bösen Streich gespielt hatten. Beim Zwischenstand von 6:8 war er klarer Favorit gegen den noch sieglosen Ersatzspieler Tim Flaeper, ging aber mit 0:3 unter. „Ich bekam einen Eisenarm, es ging nichts mehr“, beschrieb er, wie er sich ­fühlte. Die Rostocker unterlagen mit 6:9. „Da willst du dich einfach nur noch vergraben“, meinte Puhlmann resignierend.

„Kein Vorwurf an Til. Der Druck war mega hoch. Das ist uns allen schon mal passiert – mehrfach“, sagte Sven Stürmer und nahm seinen Doppelpartner vom Oesede-Spiel in Schutz. Puhlmann wird jetzt pausieren, aber nur, weil „ich mal kurz weg bin“, sagte Mecklenburg-Vorpommerns bester Nachwuchsspieler der vergangenen Jahre. Langsam fand er seinen Humor wieder. Kein Wunder: Fortan wird es auf Weltreise mit der gesamten Familie gehen. Das hebt seine Stimmung, die auch im Team weiterhin „sehr gut ist“, stellte Sven Stürmer heraus, „weil wir wieder gezeigt haben, dass wir bei der Musik sind.“ Bleibt zu wünschen, dass die Rostocker bald die Musik selbst bestimmen und die ersten Punkte einfahren werden.

Weiter geht’s für den TSV Rostock Süd am 1. Dezember in der heimischen Sporthalle Erich-Schlesinger-Straße in der Rostocker Südstadt gegen den aktuellen Tabellendritten Hannover 96. Das dürfte eine schier unlösbare Auf­gabe für die Gastgeber werden, die bereits fünf Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz haben, den derzeit der TSV Bargte­heide (7., 5:3 Zähler) einnimmt.

Claus Kreutz