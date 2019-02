Rostock

Bei Bauarbeiten auf einer Baustelle im Bereich des Rostocker Gerberbruchs hat es am Dienstagmittag einen Umwelt-Unfall gegeben. Beim Rangieren riss sich ein Lastwagen den Tank auf, Hunderte Liter Diesel strömten daraufhin aus. Laut Aussagen der Polizei hatte sich das Unglück gegen 12 Uhr auf der Parkhaus-Baustelle am Küterbruch zugetragen. Nach bisherigen Erkenntnissen rangierte der Lkw auf der Baustelle. Dabei kam der Fahrer offenbar zu nah an einen aus dem Boden ragenden Bohrkopf. Als er mit dem Tank über den spitzen Kopf fuhr, riss dieser auf.

Die Bauarbeiter verständigten umgehend die Feuerwehr. Als die Beamten an der Einsatzstelle eintrafen, legten sie zunächst Auffangschalen unter den Leck geschlagenen Tank, aus dem noch immer Kraftstoff floss. Eine ebenfalls verständigte Firma übernahm im Anschluss das Abpumpen des Tanks. Neben der Polizei wurden auch Zuständige des Umweltamtes an die Einsatzstelle gerufen. Die Ermittlungen dauern gegenwärtig an.

Stefan Tretropp