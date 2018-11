Rostock

Ermittlungserfolg für die Polizei: Nachdem Unbekannte am 12. November einen Supermarkt in Rostock-Toitenwinkel überfallen hatten, sitzen jetzt zwei der drei Tatverdächtigen in Untersuchungshaft. Umfassende Ermittlungen und ein wichtiger Zeugenhinweis, der nach der Öffentlichkeitsfahndung bei der Polizei eingegangen ist, führten die Beamten auf die Spur der mutmaßlichen Täter. Bei den 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen sowie einem 26 Jahre alten Mann handelt es sich um Rostocker. Alle drei sind in der Vergangenheit bereits polizeilich in Erscheinung getreten, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Beim Überfall hatten die Täter die Kassiererin eines Discounters mit Holzlatten bedroht und Bargeld gefordert. Die Polizei hatte danach Zeugen gesucht, um den Fall möglichst schnell aufklären zu können.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Rostock für den 26-Jährigen und seinen 16-jährigen Komplizen schon in der vergangenen Woche Haftbefehl erlassen. Beide hatten bereits Freiheitsstrafen verbüßt und der 26-Jährige war erst im Februar 2018 aus der Haft entlassen worden.

Manuela Wilk