Rostock

Bei Tausenden Kunden des Rostocker Kabelnetz-Betreibers Infocity ging am Freitagvormittag nichts mehr: Gegen 9 Uhr fielen plötzlich der Fernsehempfang, Telefon- und auch Internetzugänge über das Kabelnetz aus. Gut eine Stunde waren die Leitungen komplett tot. „Die Ursache war ein technischer Defekt“, sagt Katrin Luczak, Sprecherin von Infocity. „Wir haben das Problem so schnell es geht behoben.“ Details nennt sie nicht.

Infocity ist seit 1992 für das Kabelnetz in Rostock verantwortlich. Der Anbieter ist ein Tochterunternehmen von sieben Rostocker Wohnungsunternehmen und dem Branchen-Riesen Vodafone. Seit 2001 bietet Infocity auch Telefon- und Internetanschlüsse über das Kabel an. Nach Unternehmensangaben sind rund 100 000 Haushalte an das Kabelnetz angeschlossen. Gut 50 000 Kunden gehen über den Anschluss auch ins Internet.

Andreas Meyer