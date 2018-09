Rostock

Anabell Martinez Sanchez (19), Richard Schmidt (24) und Tom Stapel (22) sind zusammen die alternative Rockband „The Care“. Zum 26. Landesrockfestival im Rostocker Stadthafen treten sechs Nachwuchsbands aus MV gegeneinander an. Die junge, dreiköpfige Band nimmt zum ersten Mal an dem landesweiten Contest teil.

Ihr drei macht erst seit knapp einem Jahr zusammen Musik. Was war bisher euer größter Erfolg?

Tom: Der Gig im PWH zum „Campus Warm Up“. Wir werden im Oktober auf dem Campustag spielen.

Anabell: Und unsere Clubtour Hamburg, Dresden und Leipzig.

Richard: Mit dem Auto unterwegs zu sein, mal aus der eigenen Heimat rauszukommen und vor einem fremden Publikum zu spielen war ein Megagefühl für uns.

Wer schreibt bei euch die Texte?

Tom: Wir alle. Richard kommt öfter mit einer Textidee, Anabell und ich schreiben gerne auf vorhandene Melodien, besonders ich mag es, zu schauen, wie die Silben auf die Rhythmik passen.

So entstand dann auch einer eurer ersten Releasesongs „Transition“...

Tom: „Transition“ kommt hauptsächlich aus meiner Feder. Es geht um ein Liebespaar, die alles voneinander wissen, sich in- und auswendig kennen und an dem Punkt angelangt sind, an dem ihnen die Beziehung nichts Neues mehr bietet. Einer der beiden schlägt vor, etwas Extremes zu tun, was genau, bleibt dem Hörer überlassen.

Eure Bühnenperformance ist sehr konträr – auf der einen Seite der extrovertierte Drummer und wild tanzende Gitarrist auf der anderen die sanfte, feminine Sängerin, wie passt das zusammen?

Richard: Wenn ich schon Musik mache, dann bewege ich mich dazu, wie ich es fühle.

Anabell: Sehe ich genauso, wir bilden auf der Bühne einen krassen Kontrast aber gleichen uns aus. Ich singe eher frontal heraus,bleibe am Mikro, während Richard voll in seinem Gitarrenspiel aufgeht.

Tom: Ganz ungeplant ist die Performance natürlich nicht. Wir machen uns schon Gedanken über unsere Bühnenpräsenz, aber ohne uns dabei zu verstellen. Und so schlecht sieht es letztendlich ja nicht aus (alle lachen).

Habt ihr einen Nachteil gegenüber Bands, die mehr mit dem Publikum agieren?

Anabell: Denke ich nicht, das typisch norddeutsche Publikum ist ja eher zurückhaltend – Stichwort: mecklenburgischer Halbkreis.

Richard: Bands wie „Royal Blood“ kommen in einem eineinhalbstündigen Set mit drei Ansagen aus. Ich geh auf ein Livekonzert, um eine gute Zeit zu haben und nicht um den Künstler quatschen zu hören.

Dein Kleidungsstil erinnert ja ein wenig an den Sänger von „Royal Blood“, wer inspiriert euch noch?

Richard: Jack White der Bluesrockband „The Raconteurs“ hat mich definitiv geprägt, aber auch Kurt Cobain oder Mike Kerr, aber als Musiker musst du deine eigene Nische finden, denn besser als die wirst du nicht.

Anabell: Richtig, Vorbilder helfen den eigenen Stil zu finden. Die Sängerin der New Yorker Band „The Pretty Reckless“ ist Inspiration für mich.

Tom: Youtube bietet die größte Inspiration. Ich schaue mir Videos von Drummern an, sehe, wie sie sich bewegen, welches Equipment sie benutzen, und lerne so dazu.

Wie geht ihr mit Wettbewerbsdruck um und was haltet ihr von Bandcontests?

Richard: Eigentlich sind wir gegen Conteste. Beim Landesrockfestival sitzt aber eine Jury aus Musikern und das ist fair. Ansonsten gewinnt die Band mit den meisten Cousins.Wir freuen uns, im Mau-Club vor einem Publikum zu spielen, die uns so vielleicht nicht besucht hätten.

Tom: Es geht dabei nicht um den Vergleich mit anderen Bands oder den Gewinn, sondern um eine gute Zeit, die man zusammen mit dem Publikum verbringt.

Für den Erstplatzierten gibt es 4000 Euro und 3000 Euro für den zweiten – was würdet Ihr mit der Kohle machen?

Tom und Anabell: Auf jeden Fall würden wir neue Aufnamen produzieren und ein Musikvideo drehen.

Richard: Ich hätte Bock auf’n eigenen VW-Bus für die nächste Tour.

Wie bereitet ihr euch auf das Festival vor? Gibt es etwas, worauf sich die Leute freuen können?

Tom: Auf jeden Fall auf ein neues, schick geblümtes Hemd bei Richard.

Richard: (lacht) Ja genau, und wir schreiben gerade an neuen Songs, die wir auf dem Landesrock vorstellen werden.

Das 26. Landesrockfestival im Rostocker Stadthafen Am 6. Oktober findet im Mau-Club Rostock das 26. Landesrockfestival statt. An den Start gehen sechs Bands aus MV ohne Plattenvertrag. Mit dabei sind „The Care“, „Die Gruppe König“, „Maentik“, „Total Ich“, „Esco“ und „Subbotnik“. Innerhalb von 20 Minuten bekommen die Bands die Chance, eine fachkundige Jury von sich zu überzeugen.Der Sieger vertritt MV beim Bundesfinale des Local Heroes Contest und erhält 4.000 € Preisgeld (1.000 € Jurypreis + 3.000 € Nachwuchsförderpreis).

Sophie Martin