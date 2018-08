Rostock

Am Ende müssen es die Patienten ausbaden und lange auf Termine warten, sagt Kathrin Grewe, Ergotherapeutin mit eigener Praxis. In Rostock schlossen Beschäftigte aus Heilberufen am Sonnabend einem bundesweiten Aktionstag an. „Therapeuten am Limit“ schrieben sie mit Kreide auf die Straße.

Ob ihr eigener Berufsstand, Logopäden, Physiotherapeuten, Hebammen, Diätassistenten oder auch Podologen, alle Heilberufe würden mit den gleichen grundsätzlichen Problemen, vor allem mit dem Fachkräftemangel kämpfen. „Wer starke Schmerzen hat, kann eben nicht wochenlang auf einen Termin bei der Physio warten“, macht Kathrin Grewe noch einmal eindringlich auf das Hauptproblem aufmerksam, den Fachkräftemangel. „Ich hatte seit Jahren keine Bewerbung mehr, aber es gibt eine lange Warteliste mit Patienten“, berichtet Anja Carmein, die genau wie Kathrin Grewe als Ergotherapeutin in Rostock arbeitet.Die Initiatoren der Protestaktion, die es in mehr als 70 Städten gab, sehen gar die flächendeckende Versorgung in den angesprochenen Heilberufen in Gefahr.

Der Mangel an Nachwuchs hat aus Sicht der beiden Rostocker Therapeutinnen ganz klare Ursachen. In der Regel müssten die jungen Menschen ihre Ausbildung selbst finanzieren, da kämen schnell 20 000 Euro zusammen. Auch die Kosten für die nötige Weiterbildung seien selbst zu zahlen. Da brechen viel schon die Ausbildung ab. Andere steigen aus, bevor sie überhaupt ins Berufsleben starten, weiß Kathrin Grewe aus Erfahrung. Aktuell liege das durchschnittliche Bruttogehalt für eine Vollzeitstelle in Deutschland bei etwa 2200 Euro. Im Augenblick, bedauert Katharina Grewe, könne sich nicht einmal der eigenen Tochter empfehlen, Ergotherapeutin zu werden.Eine der zentralen Forderungen geht an die Krankenkassen, die Vergütungen müssten regelmäßig die Vergütung für die Leistungen in den Heilberufen erhöhen. „Wir wollen das ja auch an unsere Mitarbeiter weiterleiten, damit wir die Arbeit ordentlich bezahlen können“, sagt Kathrin Grewe.Und noch eines stört in den Heilberufen. Der enorme bürokratische Aufwand in den Praxen kostet Geld und sehr viel Zeit, die am Ende ja dann auch für die wartenden Patienten fehlt.

Niebuhr Thomas