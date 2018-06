Neun Kindergeburtstage auf einen Schlag: Am vergangenen Sonnabend ging es hoch her auf dem Eselhof Schlage, der beliebt ist für kleine und große Familienfeste. Am 18. August werden hier 25 ABC-Schützen in Familie ihre Einschulung feiern. „Für 2019 sind wir schon ausgebucht, haben sogar für 2020 schon eine Warteliste für dieses Ereignis“, erzählt Alwin Burkhard, Vorstand des Eselhof-Vereins. An diesem Sonnabend treffen sich Pflegeeltern aus dem Landkreis Rostock mit ihren Schützlingen auf dem 3,3 Hektar großen Gelände, das ein Paradies für Kinder ist. Überall Spielgeräte auf den Grünflächen, viele Sitzecken und natürlich rund 240 Tiere. Neben den 14 Eseln gibt es noch neugierige Ziegen, Schafe, Hühner, Enten, die Gänse August und Auguste, Kaninchen, Tauben, Wachteln und andere mehr.

Zur Galerie 15000 Kinder besuchen jährlich den Eselhof Schlage zum Spielen und Lernen.

„Heidi“, rufen die Mädchen und Jungen der Michaelschule in Rostock. Die gescheckte Ziege kommt angerannt, aber auch der alte „Moritz“ und „Gretel“, die weiße Ziege mit den braunen Schlappohren, wollen sich Streicheleinheiten abholen. „Die will mich küssen“, sagt Chris und zieht sich das Basecap ins Gesicht. Drei Tage lang haben die Schüler Spaß auf dem Eselhof.

Von den rund 35000 Besuchern jährlich sind etwa 15000 Kinder. „Rund 6000 Mädchen und Jungen kommen allein zu unseren Bildungsprojekten“, berichtet Burkhard. „Ohne Schulstress“, darauf legt der Verein wert, werde Interessantes zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen der Natur und dem Leben mit Tieren vermittelt. Ausgebucht sind jedes Jahr die Ferienlager. „Da haben wir in jeder Woche 45 Kinder auf dem Hof, fünf Durchgänge“, sagt Burkhard. Die Mädchen und Jungen können auf den Eseln reiten, sollen sie aber auch putzen. Lagerfeuer, Nachtwanderung, ein Ausflug in den Vogelpark und viel Beschäftigung auf dem grünen Gelände stehen auf dem Ferienlagerprogramm.

78 Übernachtungsplätze stehen in fünf Bungalows und der Bunten Stube zur Verfügung. „Eselhof Schlage – Ein schönes Stück Heimat“, der Slogan des Vereins ist Programm. Aus einer ehemaligen Obstplantage hat der Verein in mehr als 20 Jahren mit insgesamt weit über 1000 Mitarbeitern, vorrangig in Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung, das Wohlfühl-Gelände entwickelt. „Seit 2010 bekommen wir keine solchen Jobs mehr zur Unterstützung“, sagt Alwin Burkhard.

Viele alte Obstbäume wurden gefällt, aber einige knorrige Apfel-, Kirsch- und Pflaumenbäume stehen noch, spenden Schatten und leckere Früchte. Gerade hat Alwin Burkhard einen Eimer voll Süßkirschen gepflückt, die Stadtkinder lassen es sich schmecken. Ständig wird weiter gewerkelt. Gerade bekam der Verein einen Förderbescheid über 26000 Euro, um die Wege auf dem Hof barrierefrei gestalten zu können. „Im Eselhof stecken viel Herzblut und Idealismus“, sagt Leiterin Ute Stempnakowski. Sie wünscht sich weiter viele liebe Gäste, „die unsere Regeln einhalten und unsere Arbeit achten“. Damit noch viele Kinder das Paradies genießen können.

Doris Deutsch