Fienstorf

Dramatische Stunden hat ein Traktorfahrer am Montagabend in Fienstorf nahe Sanitz (Landkreis Rostock) durchlebt. Auf dem Hof eines landwirtschaftlichen Betriebes stürzte er mit dem schweren Gefährt aus noch unbekannten Gründen von einem Siloberg. Retter der Feuerwehr mussten den Fahrer befreien. Der Fahrer blieb am Ende nahezu unverletzt.

Offenbar kippte der Traktor beim Aufschieben der Silos von einem der Berge. Der Fahrer wurde in seinem Führerhaus kopfüber eingeklemmt. Zahlreiche Feuerwehrkameraden versuchten ihn zu befreien. Die Rettungskräfte standen allerdings vor einer großen Herausforderung. So wurde auch die Unterstützung eines Krans der Berufsfeuerwehr aus Rostock angefordert. Erst nach mehreren Stunden gelang schließlich die Rettung. Der Fahrer, der die ganze Zeit ansprechbar war, wurde vorsorglich von einem Notarzt untersucht, blieb laut Polizei aber körperlich unverletzt. Kurz vor Mitternacht konnte die umfangreiche Rettungsaktion beendet werden.

Stefan Tretropp