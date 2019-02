Rostock

Der Brand eines VW-Transporters am Sonntagabend auf dem Rostocker Westzubringer gibt Rätsel auf. Fest steht, dass gegen 18.30 Uhr in der Nähe der Zoo-Abfahrt auf die B 103 am Barnstorfer Ring ein in Flammen stehender VW T4-Transporter von Zeugen entdeckt wurde. Die Feuerwehr konnte das auf dem Standstreifen stehende Fahrzeug löschen. Zugleich meldete sich ein Zeuge bei der Polizei, der angab, kurz zuvor eine dunkel gekleidete Person am Auto gesehen zu haben, die hastig auf einem Motorrad flüchtete.

Die Polizei leitete eine Großfahndung nach der Maschine ein, die dann wenig später in der Krusensternstraße im Stadtteil Schmarl gefunden wurde. Vom Fahrer fehlte allerdings jede Spur. Eine Überprüfung der Polizei ergab, dass sowohl der brennende VW-Transporter als auch das Motorrad gestohlen wurden. „Ob es zwischen beiden Sachverhalten einen Tatzusammenhang gibt, wird derzeit geprüft“, sagte Thomas Schmidt aus dem Polizeipräsidium. Auch werde durch die Kripo aktuell geprüft, ob der T4 auf der B 103 vorsätzlich in Brand gesetzt wurde oder das Feuer wegen eines technischen Defektes ausbrach. Laut Polizei ist das ausgebrannte Auto erst einmal sichergestellt worden. Die Ermittlungen laufen.

Stefan Tretropp