Altstadt

Die Schlangenlinien hatten es bereits angedeutet: In der Hauptverkehrszeit am Dienstagnachmittag hat ein stark betrunkener Transporterfahrer gegen 15.30 Uhr einen Verkehrsunfall an der Vorpommernbrücke verursacht. Der 54-Jährige fuhr mit seinem VW-Bus auf ein Gespann aus Trabi und Anhänger auf. Wie Zeugen berichteten, war er zuvor schon in die Gegenfahrspur geraten, hatte bei der Stop-and-go-Fahrt mehrfach seinen Motor abgewürgt und „hoppelte“ mehr über die Fahrbahn, als dass er fuhr. Als die zur Hilfe gerufenen Polizisten eintrafen, mussten sie den Mann auf dem Weg von seinem Fahrzeug zum Streifenwagen stützen. Eigenständig konnte er sich nicht bewegen, war „nicht mehr gehfähig“, hieß es. Der Mann pustete beim Atemalkohol-Test einen Wert von 2,57 Promille. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle eingezogen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Wegen des Zwischenfalls kam es stadtauswärts zu erheblichen Behinderungen. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit am Steuer und Verkehrsgefährdung.

Stefan Tretropp