Heringsdorf/Warnemünde

Wo befinden sich die schönsten Strände in Deutschland? Wer erhält den Travellers’ Choice Award 2019? Schlägt die Nordsee- die Ostseeküste? Die Reise-Website Tripadvisor wertete dazu Erfahrungsberichte von Besuchern aus und vergab die Travellers’ Choice Award 2019.

Fakt ist: Gleich fünf sandige Regionen in Mecklenburg-Vorpommern fallen unter die Top Ten. So schnitt der Heringsdorfer Strand mit der längsten Seebrücke Deutschland auf der Insel Usedom am besten ab, er kam auf Platz vier. „Absolut zu empfehlen ist dort Silvester am Strand“, schrieb beispielsweise Duffi aus Jena. Der Strand ist auch im Winter ein Genuss. Viele Menschen genießen die frische Seeluft und erholen sich“, meint Tripadvisor-User Gerdw21.

Kühlungsborn auf Platz 5

Den fünften Rang nimmt der Strand von Kühlungsborn im Landkreis Rostock ein. „Der gesamte Strand von Kühlungsborn Ost bis West ist sehr sauber und gepflegt“, erklärte Sabine H. aus Harsefeld. Perfekt für Familien mit Kindern.

Warnemünde erreichte in der Touristen-Wertung Platz sieben. „Ein breiter schöner Sandstrand mit parallel verlaufender Uferpromenade“, fasst Klaus A. aus Hamburg zusammen. Warnemünde hat übrigens den breitesten deutschen Ostseestrand überhaupt.

Auf Startnummer acht rangiert der Binzer Strand auf Deutschlands größter Insel Rügen. Die Binzer Strandpromenade wurde übrigens um 1890 erbaut.

Trassenheide noch in den Top 10

Platz 10 gab es für Trassenheide. Durch den flachen Einstiegsbereich und breiten Sandstreifen ist der Trassenheider Strand auf der sonnigen Urlaubsinsel Usedom für Familien mit kleineren Kindern besonders attraktiv, meinen Gäste.

Sieger im deutschlandweiten Ranking der Schönsten sind übrigens der Amrumer Strand ( Nordfriesische Inseln), der Ellenbogen in List auf Sylt und Sankt Peter-Ording.

Inlandsurlaub ist beliebt

Der Vorteil des Urlaubs im Land ist laut Nutzerangaben: Lange Anreisen mit dem Flugzeug in die Sommerferien entfallen. Ergo: Nach dem Jahrhundert-Sommerwetter in deutschen Landen im vergangenem Jahr, dem Chaos an deutschen Flughäfen und Airline-Pleiten geht auch 2019 der Trend zu Zielen in der Heimat.

Die schönsten Strände weltweit sind laut Berichten der User: Baia do Sancho in Brasilien, gefolgt vom Varadero Beach auf Kuba und dem Palm/ Eagle Beach auf der Karibikinsel Aruba. Tripadvisor ist laut eigenen Angaben die „weltweit größte Reise-Website“. Jedes Jahr küren die User mit dem Travellers Choice Award die besten Strände in der ganzen Welt.

