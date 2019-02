Rostock

Eineinhalb Jahre blieben sie unentdeckt. Nun stehen sie vor Gericht. Daniel F. (46), Rayko W. (40), Artur B. (38) und Frank S. (45) sollen zwischen März 2017 und August 2018 in zehn Fällen Güter im Wert von bis zu 35 000 Euro gestohlen und illegal verkauft haben. Dabei seien sie in Rostock und Bad Doberan aktiv gewesen. Seit dem 20. August sitzen sie in Untersuchungshaft. Am Mittwochnachmittag begann der Prozess gegen die vier Männer wegen mehrfachen schweren Diebstahls.

Laut Staatsanwaltschaft hätten die Männer mit unterschiedlicher Beteiligung an den Taten mitgewirkt. So sollen zwei der Angeklagten am 5. März 2017 einen Tresor mit 5760 Euro aus dem Rostocker ST-Club entwendet haben. Bei der Tat seien sie mehrmals in die Diskothek eingedrungen. Beim ersten Versuch hätten sie mit einem Hammer auf den Tresor eingeschlagen, wobei sich einer der Täter an der Nase verletzt haben soll. Nach dem gescheiterten Versuch hätten sie das Gebäude verlassen. Später kehrten sie zurück, um Blutspuren zu beseitigen. Beim zweiten Einbruch sollen sie erfolgreich gewesen sein.

Vor allem Baumaschinen entwendet

Im Juni 2017 hätten zwei der Täter einen Stromerzeugeranhänger im Wert von 20 000 Euro von einer Baustelle gestohlen. Unter den späteren Diebesgütern waren auch eine Rüttelplatte, ein Bieranhänger der Rostocker Brauerei, eine Betonschneidemaschine und ein Safe der Weißen Flotte.

Hauptangeklagter, Daniel F., soll bei allen Diebstählen beteiligt gewesen zu sein. So habe er am Raub von zwei Minibaggern und zwei Hydraulikbaggern mitgewirkt. Den ersten Bagger, im Wert von 35 000 Euro, habe er mit einem unbekannten Mittäter am 29. Juli 2017 entwendet – bis Sommer 2018 soll er die drei anderen Bagger gestohlen haben.

Zwei Täter machten Angaben bei Prozessauftakt

Beim Prozessauftakt verlas die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift. Alle vier Angeklagten erschienen zu der Verhandlung. Nur zwei von ihnen, Rayko W. und Artur B., machten Angaben zu ihrer Person. So ließ der aus Polen stammende B. von seiner Dolmetscherin verkünden, dass er bis zu seiner Verhaftung einen Autohandel betrieben habe.

Der in Rostock aufgewachsene Rayko W. soll vor der Straftat als selbstständiger Messebauer gearbeitet haben. Die anderen Angeklagten wollen zu einem späteren Zeitpunkt Angaben machen. Die nächsten Verhandlungstermine sind für den 28. Februar, 4. März und am 7. März festgesetzt. Der letzte Prozesstermin soll am 10. April erfolgen.

Anh Tran