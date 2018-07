Rostock

Die Schüler in der Hansestadt und im Landkreis Rostock genießen gerade ihre sechswöchige Pause vom Alltag. Das heißt aber noch lange nicht, dass auf den Schulhöfen und in den Schulgebäuden derzeit alles ruhig ist. Im Gegenteil. In vielen Schulen in Rostock und Umgebung wird gerade gehämmert, gesägt, gebohrt und gemalert, damit rechtzeitig zum Schulbeginn alles wieder auf dem neuesten Stand ist. Viel Betrieb herrscht zum Beispiel gerade auf dem Gelände der Grundschule „Am Mühlenberg“ in Kröpelin. Hier soll der Schulhof neu gestaltet werden. Die Bauarbeiten haben bereits in den letzten Schulwochen begonnen. Die Fläche vor dem Haupteingang der Schule war betoniert, mehrere Stufen durchzogen den Platz, ein Teil musste vor mehr als zwei Jahren aus Sicherheitsgründen schon abgesperrt werden. Bis Ferienende ist der Pausenhof jetzt Baustelle, soll eine Spiel- und Bewegungsfläche entstehen. Die Treppenanlage ist bereits fast fertig. Da das Gelände abfällt werden als nöchstes Stützelemente eingebaut. Mit 210 911 Euro wird das Projekt von Land und Europäischem Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums gefördert.In Neubukow rücken in den Ferien ebenfalls die Bauarbeiter an. In der Regionalen Schule „Heinrich Schliemann“ werden Toiletten saniert. Im Haushalt sind dafür 45 000 Euro eingestellt. Auch der Landkreis gibt für die Ferienarbeiten an den Schulen in seiner Trägerschaft viel Geld aus. Insgesamt an sechs Einrichtungen finden kleinere und größere Bauarbeiten statt. Unter ihnen ist auch das Gymnasium Sanitz, dessen Dach saniert werden muss, da einige Stellen undicht sind. Diese sollen nun gefunden und beseitigt werden, teilt Stephan Meyer, Dezernent für Inneres und Ordnung und zuständig für den Schulbau, mit. Außerdem wird das IT-Datennetz der Schule erweitert. Beide Maßnahmen zusammen kosten nach der ersten Kostenschätzung des Landkreises rund 47 800 Euro.

Zur Galerie Neuer Hof, besserer Brandschutz, Dachsanierung: Im ganzen Landkreis werden Bildungseinrichtungen auf den neuesten Stand gebracht.

Christina Milbrandt