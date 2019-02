Rostock

Bereits vor sechs Jahren haben sich Fernsehanstalten in Deutschland dazu entschieden, die Ausstrahlung ihrer Programme in der veralteten, analogen Qualität abzuschaffen. Die Kabelkunden mussten sich daraufhin noch nicht sofort umstellen, denn bisher lief der analoge Betrieb parallel zum Digital-Standard weiter. „Infocity gehört zu den letzten Anbietern, die noch analoge Sender liefern“, teilt Katrin Luczak mit, Leiterin des Prozessmanagements bei Infocity-Rostock. Im März wird die Verbreitung analoger Fernseh- und Radiosender nun jedoch auch hier beendet. Die Rostocker müssen sich auf einige Veränderungen einstellen.

„Digitales Kabelfernsehen bietet eine weitaus größere Programmauswahl und deutlich bessere Bild- und Tonqualität“, sagt Luczak. „Der Qualitätsunterschied hat auch bereits die Mehrheit der Zuschauer überzeugt.“ Der Unterschied zwischen analog und digital läge darin, dass beim digitalem Austausch mehr Bildpunkte übertragen werden können, die das Ausgangsbild klarer erscheinen lassen. Analoge Verbindungen benötigen außerdem deutlich mehr Platz bei der Übertragung. Durch die Umstellung wird dieser Platz nun frei und kann beispielsweise für eine schnellere Internetverbindung genutzt werden.

Obwohl die Anzahl der Nutzer eines alten, analogen Gerätes nur bei circa fünf Prozent liegt, sind trotzdem fast 100 000 Rostocker Kabelkunden von der Umstellung betroffen. Denn neben Radio und Fernsehen beziehen 50 Prozent der Kunden auch ihre Telefon- und Internetverbindung über Kabel.

Das ist zu beachten Die Umstellung findet am 19. März zwischen 0 und 6 Uhr statt. Wer bereits einen digitalen Anschluss nutzt, erkennt das daran, dass mindestens einer der folgenden drei Punkte erfüllt ist: 1/ Mindestens ein Sender im Programm zeigt das HD-Symbol. 2/ Es wird mindestens einer der folgenden Sender empfangen: One, ZDFneo, ARD alpha, Sat1 Gold oder tagesschau 24. 3/ Es können mehr als 30 Fernsehsender gesehen werden. Sollten nach der Umstellung einzelne Sender nicht mehr empfangen werden, starten die Nutzer einen Sendersuchlauf. Wer aktuell analog schaut, braucht nach der Umstellung einen Flachbildfernseher mit eingebauten Kabel-Receiver (DVB-C-Tuner) oder einen digitalen Receiver. Diese sind im Fachhandel erhältlich. Bei Fragen oder Problemen hilft das Infocity-Kundencenter unter der Telefonnummer 0381 405 880.

Radio-Ausgang wird abgeschaltet

Es müssen nicht nur Röhrenfernseher oder andere veraltete Geräte ersetzt werden. Auch der Signalempfang ändert sich ab dem 19. März für rund zehn Prozent der Nutzer, die ihre Stereoanlage oder ihr Radio über den Radio-Ausgang der Antennensteckdose angeschlossen haben. Das Radiosignal ist dann ebenfalls digital und wird über den TV-Ausgang übertragen. Der Radio-Ausgang wird abgeschaltet.

Damit die freiwerdenden Kapazitäten bestmöglich genutzt werden können, werden außerdem die Sendefrequenzen einiger Radio- und Fernsehprogramme umsortiert. „Das bedeutet, dass sich auch diverse Programmplätze auf dem geläufigen Digital-Receiver ändern“, erklärt Prozessmanagerin Luczak. „In diesem Fall sollte ein Sendersuchlauf gestartet oder die Programme selbstständig wieder sortiert werden. Moderne Receiver übernehmen die Neuanordnung meist automatisch.“ Von der Neusortierung betroffen sind bekannte Sender, wie unter anderem arte HD, Disney Channel, ProSieben MAXX, KiKA HD oder Sky Sport.

Unterbrechungen der Internet- und Telefonverbindung möglich

Auch die Frequenzen, die für das Internet über Kabel genutzt werden, werden neu angeordnet. In der Nacht der Umstellung kann es deshalb in den Morgenstunden zwischen 0 und 6 Uhr zu zeitweisen Unterbrechungen der Internet- und Telefonverbindung kommen. Es ist also möglich, dass surfen und telefonieren kurzzeitig nicht möglich sein wird. „Verbindet sich der Router nach der Umstellung nicht automatisch mit dem Internet, reicht es meistens aus, das Gerät neu zu starten“, sagt Luczak.

Weitere Informationen zur Umstellung gibt es unter www.infocity-rostock.de.

Aileen Raddatz