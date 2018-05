Rövershagen/Hohen Wieschendorf

Auf den Feldern reifen Spargel und Erdbeeren, aber kaum noch jemand möchte bei der Ernte den Rücken krumm machen. Bei ihrer Suche nach Erntehelfern blicken die Bauern immer weiter nach Osten und fordern die Freigabe des Arbeitsmarkts für Saisonarbeiter aus der Ukraine. Studenten aus dem osteuropäischen Land sind bereits auf Feldern in Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz.

Bisher sorgten Tausende Helfer aus Polen und Rumänien für volle Körbe in den Verkaufsständen. Doch es kommen immer weniger. Weil die Löhne in ihren Ländern steigen, lohnt der Job als Erntehelfer kaum noch. „Gutes Personal zu bekommen, ist schwierig“, sagt Yvonne von Laer vom Betrieb Mecklenburger Frische in Tieplitz bei Güstrow, der Erdbeeren und Spargel anbaut. Die Lücken füllen unter anderem Nachwuchs-Akademiker aus der Ukraine – fünf sind es derzeit bei von Laer. Für normale Arbeitnehmer aus dem osteuropäischen Land ist es dagegen so gut wie unmöglich, eine Arbeitserlaubnis in Deutschland zu bekommen. Für Studenten nicht – sie werden sogar von der Arbeitsagentur vermittelt. Bauernverband und Bundesagrarministerium fordern, dass Deutschland einen Vertrag mit dem Nicht-EU-Land Ukraine abschließt, um die Hindernisse zu beseitigen.

„Wir brauchen so etwas ganz dringend“, meint nicht nur Robert Dahl, Chef von Karls Erdbeerhof in Rövershagen (Landkreis Rostock). Der Großbetrieb beschäftigt in der Saison 1200 Erntehelfer. Davon sind dieses Jahr rund 400 ukrainische Studenten. Gute Leute zu halten, sei nicht immer einfach. „Die Unterbringung muss in Ordnung sein, ein gutes Mittagessen ist auch wichtig.“ Bei der Bezahlung gilt der Mindestlohn von 8,84 Euro. In Rövershagen liegen nach Firmenangaben 70 Prozent der Helfer durch Leistungszulagen darüber.

„Wir stehen im Wettbewerb mit Polen“, sagt Jan van Leeuwen, Betriebsleiter des Erdbeerhofs Glantz in Hohen Wieschendorf (Landkreis Nordwestmecklenburg). Das östliche Nachbarland hat bereits ein bilaterales Abkommen für Arbeitskräfte mit der Ukraine abgeschlossen. Nach Deutschland dürfen aber nur Studierende. Laut Zentraler Auslands- und Fachvermittlung der Arbeitsagentur (ZAV) nutzten 2017 rund 6000 junge Ukrainer diese Möglichkeit, um für bis zu 90 Tage in Deutschland zu arbeiten.

280 Euro beträgt das durchschnittliche Monatsgehalt im Land. Ein dreimonatiger Erntejob kann nach Abzug der Kosten 3000 Euro einbringen. Solche Beträge locken zweifelhafte Vermittler an, die mitverdienen wollen. Im Internet bieten selbst ernannte auf den ersten Blick offiziell wirkende ZAV-Vertretungen an, bei der Suche nach Erntejobs zu helfen.

Die Branche fragt sich indes, wo die Helfer künftig herkommen sollen. „Eines Tages ernten bei uns Chinesen“, sagt Landwirtin Ivonne von Laer im Scherz. Deutsche findet sie seit Jahrzehnten nicht mehr für die Arbeit.

Mehr lesen: Guter Deal für beide Seiten (Exklusiv für Abonnenten)

Gerald Kleine Wördemann