Die Regionalliga ist die höchste Spielklasse im Tennis-Seniorenbereich. Sie ist in vier Staffeln unterteilt: Nordost, West, Südwest und Südost. Die jeweiligen Gruppensieger – bei den Herren 60 sind es dieses Jahr Der Club an der Alster, TEC Waldau, TG Gahmen und GW Luitpoldpark München – ermitteln Anfang September in einer Endrunde den deutschen Meister.

Die HSG Greifswald hat in der Vorsaison den vierten Rang in der Staffel Nordost belegt.