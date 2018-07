Rostock

Beim Abbau der Dinosaurierausstellung am Stadthafen versuchten zwei Unbekannte in der Nacht zu Montag eines der Urzeitgeschöpfe zu stehlen. Mit einem Kunststoffdinosaurier flüchteten die Diebe zunächst vom Ausstellungsgelände in Richtung Kanonsberg, ließen das Exponat dann allerdings mitten auf der Fahrbahn stehen, als sie von einem Mitarbeiter der Ausstellung angesprochen wurden. Warum sie den Dinosauerier stehlen wollten, ist bislang nicht bekannt.

Schneider Ann-Christin