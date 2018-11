Südstadt

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in der Rostocker Südstadt Zeitungen in einem Hausflur angezündet. Nach Polizeiangaben hatten sie das Feuer gegen 1.25 in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses in der Albert-Einstein-Straße gelegt. Der Rauchmelder eines Bewohners sprang an und er alarmierte die Feuerwehr. Personen wurden nicht verletzt. Es blieb bei einer beschädigten Fußmatte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort wegen des Versuchs der schweren Brandstiftung aufgenommen.

OZ