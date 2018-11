Toitenwinkel

Ein Radfahrer ist am Dienstagmorgen in Rostock gestürzt, weil ihm ein Hund vor das Fahrrad gesprungen war. Das Tier war mit seinem Herrchen gegen 7.30 Uhr im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel unterwegs. Der Radfahrer näherte sich von hinten und überholte Hund und Herrchen. Davon wurde der Hund möglicherweise aufgeschreckt und sprang dem Radfahrer in die Spur. Er bremste stark und stürzte. Der Mann wurde am Bein verletzt.

OZ