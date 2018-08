Rostock

Verkehrsunfall mit Domino-Effekt: Weil eine Seniorin die abbremsenden Autos vor ihr zu spät bemerkte, ist sie mit ihrem Peugeot auf die Kolonne aufgefahren. Insgesamt waren vier Autos in den Zusammenstoß verwickelt, wobei drei Personen verletzt worden sind.

Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall am Dienstagmittag gegen 12 Uhr in der Kopernikusstraße, direkt vor dem Ostseestadion. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Autofahrer nach links auf den Platz der Freiheit abbiegen. Ein dahinter fahrendes Taxi und ein Peugeot bremsten deshalb ab beziehungsweise verlangsamten ihre Fahrt. Die hinter ihnen fahrende Seniorin erkannte, sodass ein Auto auf das andere aufgeschoben wurde.

Die Rentnerin wurde leicht verletzt. Auch eine Frau aus dem Taxi und eine weitere aus dem Peugeot erlitten leichte Verletzungen. Alle drei kamen in ein Krankenhaus. Ebenso kamen ein Notarzt und die Berufsfeuerwehr zum Einsatz. An den Fahrezugen entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

Stefan Tretropp