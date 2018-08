Rostock

Handwerk kann international sein. Das beweist der Austausch zwischen einer ungarischen Schule und Betrieben aus Mecklenburg-Vorpommern. Weil das nun genau zehn Jahre lang gut funktioniert, hat die Deutsch-Ungarische Gesellschaft in Mecklenburg-Vorpommern Sonnabend zu einer kleinen Feier eingeladen.

17 ungarische Jugendliche arbeiteten in den vergangenen fünf Wochen in deutschen Bäckereien zwischen Kühlungsborn, Rostock, Grimmen und Rügen. „Nur die wenigsten sprechen ein paar Brocken deutsch, die Verständigung klappt über die Arbeit“, berichtet Edda Henze, Vorsitzende der Deutsch-Ungarischen Gesellschaft, von vielen positiven Erfahrungen. „Ich hatte als Lehrling nie die Chance, im Ausland Erfahrungen zu sammeln“, bedauert der Kreishandwerkermeister und der Landesinnungsmeister der Bäcker, Matthias Grenzer. „Ich will jungen Leuten diese Chance geben“, begründet er, warum er sich mit seinem Betrieb seit Jahren am Programm beteiligt. Inzwischen ist das auch längst keine Einbahnstraße mehr, deutsche Lehrlinge fahren jetzt selbst nach Ungarn. Zu den Bäckern und Konditoren gesellten sich inzwischen Gärtner und auch Köche, berichtet Edda Henze.

Die Initiative zu diesem Austausch kam aus Ungarn. Er habe von einem europäischen Lehrlingsprogramm gelesen, das inzwischen Erasmus+ heißt, berichtet Tibor Turi, Bäcker-Lehrer an der Schule in Nagykörös. Das liege 80 Kilometer von der Hauptstadt Budapest entfernt. „Ich habe viele Stellen angeschrieben, aber geantwortet hat nur Edda Henze“, erinnert sich Turi. Das liegt nun zehn Jahre zurück. Inzwischen beteiligen sich weitere ungarische Schulen mit Gärtnern und Köchen am Austausch.

Die Deutsch-Ungarische Gesellschaft in Mecklenburg-Vorpommern wurde 1994 gegründet und ist Mitglied des Netzwerkes der Migrantenorganisationen im Land. Die Gesellschaft fördert den Austausch und die Zusammenarbeit sowie den Ausbau und die Pflege von freundschaftlichen Beziehungen in beiden Ländern. Aktivitäten sind die Vermittlung und der Aufbau von Partnerschaften jeglicher Art, die Organisation und Durchführung von Workshops, Vorträgen und Seminaren, die Entsendung und Aufnahme von Freiwilligen und Auszubildenden aus Europa und Ungarn, die Förderung des Schüleraustausches und der Jugendbegegnung sowie die Organisation von Ungarisch-Sprachkursen für Anfänger und Fortgeschrittene und Studienreisen nach Ungarn.

Niebuhr Thomas