Rostock

Zwei Sterne für Rostock: Die Tierschutz-Organisation Peta hat die Südstadt-Mensa des Studierendenwerks Rostock-Wismar für ihr veganes Essensangebot ausgezeichnet. In der Mensa Süd gebe es täglich vegane Gerichte wie einem roten Blumenkohl-Paprika-Curry mit Frühlingszwiebeln oder auch Pflanzenmilch für den Kaffee, schreibt Peta auf ihrer Internetseite. Allerdings fehle es an speziell für die vegane Ernährung geschultem Personal.

Zum fünften Mal befragte Peta die 58 Studierendenwerke in Deutschland nach veganen Angeboten in den Speiseplänen ihrer fast 900 Mensen und Cafeterien. Die vegan-freundlichsten Mensen wurden mit vier Sternen ausgezeichnet. Hier sind oftmals alle Gerichte vegan. In dieser Kategorie wurden eine Mensa des Studentenwerks Erlangen und des Studierendenwerks Berlin genannt. Die Mensa Süd in Rostock war in diesem Jahr erstmals in dem Peta-Report vertreten.

Den kompletten Bericht gibt es hier.

OZ