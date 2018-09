Rostock

Die Identität der weiblichen Leiche ist geklärt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich um eine vermisste 62-Jährige aus Rostock. Die Leiche war bereits am 5. September in einem Feldgehölz bei Gragetopshof gefunden worden.

Nach einer Obduktion konnte die Identität zweifelsfrei geklärt werden. Anhaltspunkte für eine Straftat liegen nicht vor.

Stefan Tretropp