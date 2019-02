Rostock/Nienhagen

Verteidiger Thomas Löcker schiebt den Anklagten Peter P. in einem Rollstuhl in den Gerichtssaal. Der 54-Jährige ist bei einem Brand im Ostseebad Nienhagen 2015 schwer verletzt worden – 60 Prozent seiner Haut sind verbrannt, dazu Muskelgewebe der Beine, sodass er nicht mehr laufen kann. Neunmal musste P. reanimiert werden, drei Monate lag er im Koma. Seit Montag steht er nun zum zweiten Mal vor Gericht. Denn der ehemalige Schiffbauer und Kraftfahrer soll den Brand selbst gelegt haben.

Das Amtsgericht Rostock ist von seiner Schuld schon vor einem Jahr überzeugt gewesen: Weil P. 50 000 Euro von seiner Versicherung kassieren wollte, soll der 54-Jährige sein Zuhause, einen Bungalow in Nienhagen, angezündet haben. Diese Tat würde eine Haftstrafe von mindestens fünf Jahren nach sich ziehen. Ein Amtsgericht aber darf eine Strafe in dieser Höhe nicht aussprechen. Deshalb wird der Prozess nun am Landgericht Rostock neu aufgerollt.

300 Euro für Prostituierte und Cola

Die Staatsanwältin erneuert beim Verlesen der Anklage die Vorwürfe: Demnach soll P. am 28. November 2015 gegen 3.30 Uhr im Bungalow in der Doberaner Straße großflächig Benzin verschüttet und sodann entzündet haben. Es sei zur Explosion mit Totalschaden gekommen. Als Motiv nennt die Staatsanwältin die erst wenige Wochen zuvor abgeschlossene Hausrat-Versicherung über 50 000 Euro, die auch einen Feuerschaden abdeckte. Mit dem Geld habe der Angeklagte seine Schulden begleichen wollen.

Verteidiger Löcker weist die Vorwürfe zurück. Demnach sei der Angeklagte nach Berlin gefahren, um sich dort mit einer Gruppe zu treffen und weiter nach Polen zu reisen. Am Abend sei P. in der Hauptstadt noch bei einer Prostituierten gewesen, bei der ihm das Geld ausgegangen sei. Für Geschlechtsverkehr und Cola habe er etwas mehr als 300 Euro bezahlt, gibt der Angeklagte an. „Ich wollte dann nach Hause, um mir mehr Geld zu holen.“

Nach der Rückkehr in Nienhagen habe sich P. zunächst draußen an einem Baum erleichtert, eher er völlig ahnungslos in den Bungalow gegangen sei, sich eine Zigarette anzündete und von der Explosion überrascht worden sei. „Ich hatte mich noch gewundert, warum das Fenster offen stand“, blickt der Angeklagte zurück. An alles weitere könne er sich nicht mehr erinnern.

Polizei : Indizien sprechen gegen P.

Polizeibeamte schildern hingegen vor Gericht, dass sich P. in der Nacht am Tatort noch ganz anders geäußert habe. Demnach gab er an, geschlafen zu haben. „Er sei dann aufgewacht, habe zwei Personen am Fenster gesehen und wollte ihnen folgen.“ Doch dann gab’s schon die Explosion.

Aus Sicht der Polizei sprechen viele Indizien gegen den Angeklagten: Kurz nach dem Brand sind auf einem Nachbargrundstück der Mietvertrag sowie die Versicherungspolice des Angeklagten gefunden worden. Und im Hotel in Berlin habe P. zwar eingecheckt, aber danach sei er nicht mehr anwesend gewesen – obwohl Laptop, Handy und Uhr auf dem Zimmer lagen. Auch soll im Bungalow in der Nacht eine Herdplatte eingeschaltet gewesen sein. Für den damaligen Hauptoberkommissar ist daher klar: „Der Angeklagte hat einen Plastikbehälter auf die Platte gestellt, rechnete aber nicht damit, dass es so schnell zur Explosion kommt“, sagt er.

P. weist diese Darstellung zurück. Vielmehr habe die Besitzerin des Bungalows ein Motiv für die Tat gehabt. „Sie wollte ihn abreißen, durfte das aber nicht, weil der Bungalow Bestandsschutz hatte“, sagt der Angeklagte. Auch habe die Vermieterin gewusst, dass er nach Berlin gefahren sei. Sein Verteidiger stellte darüber hinaus in Frage, warum es ausgerechnet ein Familienangehöriger der Eigentümerin war, der Mietvertrag und Versicherungsschein auf einem Nachbargrundstück entdeckte.

Besitzerin dachte über Bebauung nach

Die Besitzerin räumt ein, dass es Überlegungen zur Bebauung des Grundstücks gab. Es sei ein Architekt da gewesen. Ein Abriss des Bungalows habe jedoch nicht zur Debatte gestanden, höchstens ein Anbau. Auch wollte sie den Angeklagten nie los werden, wie dieser immer wieder behauptete. „Wir haben uns doch gut verstanden und gegenseitig geholfen“, sagt die Frau. Seit dem Vorfall sei der Kontakt jedoch abgebrochen. Ihr Bruder bezeichnet die Vorwürfe gegen die Familie als „Rufmord“. Sie selbst sagt zu P.: „Ich weiß nicht, was der ganze Quatsch hier soll.“ Die Befragung der Zeugen wird am Freitag fortgesetzt.

Das steht im Strafgesetzbuch Im Strafgesetzbuch (StGB) ist nach Paragraf 306a der strafrechtliche Umgang mit der schweren Brandstiftung wie folgt geregelt: „Mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr wird bestraft, wer ein Gebäude, ein Schiff, eine Hütte oder eine andere Räumlichkeit, die der Wohnung von Menschen dient, in Brand setzt oder durch eine Brandlegung ganz oder teilweise zerstört.“ Paragraf 306b legt das Strafmaß für die besonders schwere Brandstiftung fest: „Auf Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter in der Absicht handelt, eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken.“

André Wornowski