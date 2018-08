Sanitz

Das Grauen des Zweiten Weltkriegs ist auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Saldus (Lettland) auch heute noch zu spüren. Mehr als 20000 Kriegstote sind hier bestattet worden. „Das entspricht heute fast der gesamten deutschen Luftwaffe“, sagt Oberleutnant Thomas Krug (39) von der Flugabwehrraketengruppe 21 in Sanitz (Landkreis Rostock), um die Dimension der Gedenkstätte zu verdeutlichen. Und: Auf dem Friedhof erinnern sechs Grabplatten an jeweils 90 gefallene Soldaten. Das sei in etwa die Stärke seiner Einheit, betont Krug. Immer wieder seien weitere Gefallene hinzugekommen. 2017 waren es 60. Für insgesamt 30000 Tote reiche der Platz in Saldus.

Zur Galerie Soldaten der Flugabwehrraketengruppe 21 in Sanitz pflegen den deutschen Soldatenfriedhof in Lettland. Hier ruhen mehr als 20000 Gefallene des Zweiten Weltkriegs.

Kriegsgräberfürsorge Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge pflegt die Gräber von über 2,7 Millionen Kriegstoten des Ersten und Zweiten Weltkriegs auf 833 Friedhöfen in 46 Ländern. Motto: Arbeit für den Frieden – Versöhnung über den Gräbern. Die betreuten Kriegsgräberstätten sind Ruhe- und Gedenkstätten für alle Opfergruppen: Soldaten, Bombenopfer, Opfer der Shoa und weitere Verfolgte.

Thomas Krug weiß dies alles, weil er mit zehn Soldaten seiner Einheit – alles Freiwillige – vom 22. Juli bis 4. August in Saldus war. In zwei VW-Bussen legten sie insgesamt 3200 Kilometer zurück. Es war keine Bildungsreise: Die Truppe hat auf dem Soldatenfriedhof hart gearbeitet. „In Saldus haben wir auf dem größten deutschen Soldatenfriedhof im Baltikum an sechs Arbeitstagen 922 Grabkreuze erneuert“, berichtet Krug. Unter jedem der Kreuze liegen die Gebeine von vier Gefallenen.

Grabkreuze erneuern – die Arbeit hört sich einfach an. Der Eindruck täuscht jedoch: „Wir haben täglich von 6 bis 19 Uhr gearbeitet. So mussten mit Hochdruckreinigern die Granit-Kreuze gereinigt werden“, erzählt Krug. Dann seien die Fugen frisch verputzt sowie die Buchstaben und Zahlen wieder lesbar gemacht worden. Oft mussten die Soldaten sich bei den Arbeiten regelrecht verrenken, und die Hitze war ebenfalls nicht ohne. Auch 300 Quadratmeter Weg haben die Sanitzer Soldaten gesäubert, außerdem Bäume beschnitten. Ein Anfang auf der Gedenkstätte ist damit gemacht. Knapp 2000 Grabkreuze sind jedoch noch zu reinigen. Krug kann sich vorstellen, im nächsten Jahr erneut mit einem „Arbeits- Trupp“ der Flugabwehrraketengruppe 21 nach Saldus zu fahren. Die zehn Mann aus diesem Jahr jedenfalls wollen alle wieder mit dabei sein. „Das zeigt, dass wir eine gute Gemeinschaft waren“, sagt der Oberleutnant. Mitfahren könne natürlich jeder Soldat. Aber unter den Freiwilligen würden eher handwerklich Begabte ausgewählt, sagt Thomas Krug und lächelt dabei. Für die diesjährige Fahrt stand ein Budget von 5000 Euro zur Verfügung.

Die Soldaten aus Sanitz unterstützen mit ihrer Arbeit den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der die Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft auf Kriegsgräberstätten im Ausland betreut. Das Motto des Volksbundes lautet „Arbeit für den Frieden – Versöhnung über den Gräbern“. Für Thomas Krug war es seit 2002 bereits der fünfte Einsatz auf einem deutschen Soldatenfriedhof im Ausland.

Auf der etwa acht Hektar großen Anlage in Saldus haben vor allem Gefallene aus den Kämpfen im damaligen Kurland von Ende 1944 bis Anfang 1945 ihre endgültige Ruhestätte gefunden. „Die Soldaten und ich waren schon sehr beeindruckt von diesen vielen Gefallenen“, erinnert sich Krug. Unter denen seien viele Männer, die mit Anfang 20 gestorben sind. Da frage man sich: „Wie sind diese Männer dazu gekommen, in den Krieg zu ziehen – und zu sterben?“

Für die Letten seien die Soldaten aus Sanitz ein Zeichen für die Freundschaft zwischen Deutschland und Lettland, meint Krug. Sie würden es gut finden, Deutschland als Partner zu haben. Der enge Kontakt mit Menschen in Lettland sei ihnen neben der Arbeit auf dem Soldatenfriedhof wichtig gewesen. Das hatte sich auch während der Abschlussfeier gezeigt. „Viele Letten sind gekommen, aus der Stadt und auch 15 Armeeangehörige, die Blumen an den Gräbern niedergelegt haben“, erzählt Thomas Krug. Dazu hätten fünf lettische Marine-Musiker gespielt. Echte Versöhnung über den Gräbern.

