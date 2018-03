Versteigerung mit Mühlen-Denkmal, Hochbunker und Reit-Hotel

Rostock/Sommerstorf/Sassnitz. Ein denkmalgeschütztes Mühlenensemble, ein Reit-Hotel sowie ein Hochbunker in Niedersachsen kommen an diesem Samstag in Rostock unter den Hammer. Die Immobilien sind Teil einer Versteigerung der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG, wie ein Sprecher am Freitag sagte.

Das ehemalige Vorzeigehotel mit Reithalle aus dem Jahr 1994 liegt in Sommerstorf nahe Waren/Müritz an der Mecklenburgischen Seenplatte, hat ein Grundstück von etwa 165 000 Quadratmetern und soll mindestens 498 000 Euro kosten. Die denkmalgeschützte Alte Mühle mit Scheune, Speicher und Ställen soll für mindestens 20 000 Euro versteigert werden und gehört zu Schönbeck, das ebenfalls an der Seenplatte liegt.

Der 39 Meter lange und 10 Meter hohe Beton-Hochbunker hat 50 Räume und war für mehr als 1000 Menschen ausgelegt, die dort vier Wochen hätten aushalten können. Er liegt in Wilhelmshaven, gehört dem Bund und soll mindestens 49 000 Euro kosten.

Außerdem wird eine alte Papierfabrik in Neu Kaliß bei Ludwigslust versteigert. Teuerstes Objekt soll ein Haus im Bäderstil am Steilufer in Sassnitz auf der Insel Rügen sein. Das Mindestgebot liegt bei 580 000 Euro.

dpa/mv