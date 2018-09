Rostock

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) wird heute zu einem Besuch bei Marineeinheiten in Mecklenburg-Vorpommern erwartet. Nach einer Visite in Bremerhaven am Vormittag wird sie zunächst zur Marinetechnikschule Parow (12.30 Uhr) kommen. Nach Angaben des Marinekommandos wird ihr dort eine Kanone, die Waffenanlage 127 Millimeter, vorgeführt, die auf den Fregatten der Klasse F125 verbaut ist. Zusätzlich wird sie über den Stand der Grundausbildung informiert, dazu gibt es im Bootshafen auf dem ehemaligen Hohlstablenkboot „Ensdorf“ eine „dynamische Vorführung“.

Schwerpunkt des Besuchs beim Marinekommando in Rostock (16.00 Uhr) ist das Richtfest für das neue Führungszentrum der Marine. In dem Gebäude sollen ab 2023 die weltweiten Aktivitäten der Marine gesteuert werden. Zu den militärischen Einrichtungen in dem 120 Meter langen und 35 Meter breiten Viergeschosser gehört beispielsweise das Maritime Operationscenter (MOC), das von Glücksburg (Schleswig-Holstein) nach Rostock verlegt wird.

dpa/mv